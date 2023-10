Fichte abgelöst: Kreisliga A hat einen neuen Spitzenreiter

Gevelsberg. Am 10. Spieltag der Fußball-Kreisliga A in Hagen gab es mindestens eine große Überraschung. Alle Spielberichte in der Übersicht:

Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A1: Am 10. Spieltag gewann der neue Tabellenführer SC Berchum/Garenfeld II das Topspiel beim TSV Fichte Hagen knapp mit 1:0. Während sich Polonia Hagen in doppelter Unterzahl einen 2:1-Erfolg bei Al Seddiq Hagen erkämpfte, musste sich die SV Boele-Kabel beim SC Zurstraße 70 mit einem 1:1-Remis zufriedengeben. Der Überblick:

TSV Fichte Hagen – SC Berchum/Garenfeld II 0:1 (0:1). Es war ein spannendes Spitzenspiel, das die Zuschauer an der Wörthstraße zu sehen bekamen. Am Ende entschied der Treffer von Garenfelds Philip Mummel aus der 22. Spielminute die Partie. Fichte indes stand bei der besten Torchance der Pfosten im Weg. SC-Trainer Robin Timm sah ein ebenso intensives wie ausgeglichenes Spiel: „Fichte war nach unserer Führung etwas besser und hatte mehr Chancen. Etwas glücklich, dass die drei Punkte am Ende uns gehören.“ Mit 25 Punkten aus neun Partien hat der Sportclub nun einen Zähler mehr auf dem Konto als die zweitplatzierten Eilper. „Wir waren von Beginn an nicht präsent in den Zweikämpfen und vor dem Tor nicht zielstrebig genug“, resümierte Fichtes Coach Uli Heidbüchel. „Die Kaltschnäuzigkeit hat gefehlt, es war einfach zu wenig, wenn man ganz oben bleiben möchte.“

SC Concordia Hagen – Hasper SV 3:1 (0:1). Dank Mohamad Al Masalma (26.) führten zur Pause auf Emst noch die Gäste. Im Anschluss jedoch drehte der Sportclub auf und kam durch Tore von Timo Schröder (61./77.) und Maximilian Finke (65.) noch zum Heimsieg. „Heute wollten wir es ein Stück mehr als der HSV“, erkannte SCC-Trainer Maurice Scheuerl. „Endlich holen wir die ersten Heimpunkte, darauf wollen wir jetzt von Woche zu Woche aufbauen!“ Haspes Coach Frank Henes hingegen haderte: „Wir haben uns selbst geschlagen. Unsere Konter haben die Jungs fahrlässig liegenlassen, die Gegentore hätten wir zudem einfach besser verteidigen müssen.“

TSV Dahl – FC Herdecke-Ende II 1:0 (1:0). „Ein typisches Kampfspiel, das kann man an den vielen Karten ablesen“, kommentierte Dahls Trainer Guido Kramps unter anderem die beiden Gelb-Roten Karten für die Gastgeber und die Rote Karte für den FC Ende. „Auch wenn es nicht der beste Fußball war, sind die drei Punkte immens wichtig.“ Marvin Born machte mit seinem Treffer in der 28. Spielminute im Hagener Süden den Unterschied.

SC Zurstraße 70 – SV Boele-Kabel 1:1 (1:1). „Ich muss mich erstmal schütteln“, gestand Boeles Klubchef Erdal Yildiz, der ein großes Chancenplus für seine Mannschaft sah: „Vor der Pause brauchen wir wieder drei bis vier Großchancen, ehe der Ball ins Tor geht. Mit der ersten Chance des Gegners fangen wir uns dann das 1:1, in der zweiten Hälfte wollte der Ball dann einfach nicht mehr ins Tor.“ Stanley Antwi-Adjei schoss die Gäste in Führung (15.), Daniel Dik sorgte sechs Minuten vor der Halbzeit für den Ausgleich. „Wir haben heute die Chance verpasst, noch mit ins Titelrennen einzusteigen“, ärgerte sich Yildiz. Zurstraßes Trainer Marius Rafflenbeul war stolz auf sein Team: „Wir haben uns den Punkt erkämpft. Großes Lob an die Jungs, die sich in jeden Ball geworfen haben.“

Schwarz-Weiß Breckerfeld – FC Bosna Hagen 4:0 (1:0). Marin Matic brachte Breckerfeld in Führung (26.). Vor der Pause vergab Bosna die große Chance auf den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Hansestädter entscheidend ab, Patrick Christoph (55./76.) und Yusuf Arslan (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Man hat in den ersten 45 Minuten gespürt, dass uns zuletzt der Erfolg fehlte“, gestand SW-Trainer Semin Salkanovic ein. „Erst danach hatten wir wesentlich mehr Sicherheit und haben die Tore schön herausgespielt.“

Al Seddiq Hagen – FC Polonia Hagen 1:2 (1:2). Tim Mühlhof (21.) und Patryk Adrian Ochmann (40.) sicherten den Gästen in Helfe die drei Punkte. Für Al Seddiq war einzig Amirian Kurtai (41.) erfolgreich. Trotz der Niederlage war Polonias Vorstandsmitglied Michal Wajgel angesichts der beiden Platzverweise gegen sein Team sauer: „Die Gelb-Rote Karte geht in Ordnung. Die Rote Karte jedoch war ein Witz. Wir mussten einmal mehr einen großen Aufwand betreiben, um uns die drei Punkte zu erkämpfen.“

FC Hellas/Makedonikos Hagen II – TSK Hohenlimburg 9:1 (4:1). Einen Kantersieg fuhren die Griechen gegen den TSK ein: Hellas-Trainer Billy Kampuris sah einen ungefährdeten Sieg: „Wenn man neun Tore macht, kann man zufrieden sein.“

Gruppe 2: SpVg Linderhausen – SC Wengern 2:2 (1:0). Nach erfolgreichen letzten Wochen musste sich Tabellenführer Wengern in Linderhausen mit einer Punkteteilung zufriedengeben: Nach zwischenzeitlichem Rückstand (33.) drehten Ismail Ayar (62.) und Bindar Aslan (81.) die Partie. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielten die Gastgeber dann den umjubelten Ausgleich.

Schwarz-Weiß Breckerfeld II – RW Ennepetal-Rüggeberg 1:7 (1:2). Nichts zu holen gab es für die Hansestädter gegen den Tabellendritten: Mehr als der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2 durch Jannick Voigt (35.) war für Breckerfeld nicht drin.

TSG Herdecke – SC Obersprockhövel III 3:0 (2:0). Pascal Trawinski (6.) und Tom-Luca Wyludda (10.) brachten die TSG früh auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel erhöhte noch Benito Winter (47.).

SuS Volmarstein – SG Vatanspor Gevelsberg 0:5 (0:2). Schlusslicht Volmarstein hatte dem Tabellensiebten am Ende nicht viel entgegenzusetzen.

