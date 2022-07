Federfußball: Dieser eine Titel fehlt den Hagenern noch

David Zentarra (links) und Christopher Zentarra (Mitte) treten bei den Hungarian Open an.

Hagen. Mehrere Federfußballer des FFC Hagen treten bei den Hungarian Open an. Dort wollen sie diesmal endlich den Titel ergattern.

Ein stolzes Jubiläum wird vom 23. bis 26 Juli im ungarischen Újszász begangen. Dann nämlich werden zum nunmehr 25. Mal mit den Hungarian Open die Internationalen ungarischen Meisterschaften im Federfußball ausgetragen. Am Jubiläumsturnier, zudem sich Mannschaften aus elf Nationen – darunter zwei Teams aus Hongkong – angesagt haben, werden auch zwei deutsche Mannschaften teilnehmen.

Die Hagener Delegation

Der FFC Hagen tritt mit David Zentarra, Christopher Zentarra, Stefan Blank und Tim Blaga an, während der TV Lipperode eine Mannschaft mit Sven Walter, Philipp Münzner und Sven Henneböhle ins Rennen schickt. Verstärkt werden die Lippstädter durch Frida Varga vom FFC Hagen. Unterstützt wird die deutsche Phalanx vor Ort durch Lars Oliver Hüseken, Nora Henneböle sowie Regine und Ludwig Zentarra.

Auch lesenswert: Hagen: Nach dem Goldrausch sind Faustballer zurück im Alltag.

„Wir sind in der Vergangenheit so oft denkbar knapp im Finale gescheitert“, hofft David Zentarra darauf, erstmals in Újszász ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Wohl wissend, dass insbesondere die Konkurrenz aus Hongkong und Ungarn hohe Hürden darstellen.

Dem FFC Hagen fehlt als Europas ältester und Deutschlands erfolgreichster Klub lediglich noch der Titel bei den Hungarian Open, um die Titelsammlung komplett zu machen. Bei allen anderen europäischen Topturnieren konnte sich der Verein bereits in die Siegerliste eintragen. Wer weiß, vielleicht gelingt dies in diesem Jahr endlich auch in Ungarn…

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke