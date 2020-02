Fechten: Teilnehmerrekord beim 21. Ruhr-Volme-Cup in Hagen

Während Sturmtief „Sabine“ am Wochenende so manches Spiel oder Turnier verhinderte, fand in der Karl-Adam Halle in Vorhalle der 21. Ruhr-Volme-Cup des Fechtzentrums Hagen statt.

1997 erlangte das Fechtzentrum den Status als Landesleistungsstützpunkt für die Waffe Degen. Im selben Jahr startete auch der Cup zum ersten Mal und hat somit schon eine lange Tradition. Und die bewährt sich offensichtlich. Es wurde nämlich ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. „Wir haben 274 Meldungen gehabt. Letztendlich haben wir um die 240 Starter, weil manche aufgrund der Sturmwarnung nicht angereist sind. So viele Starter hatten wir trotzdem noch nie und diese Zahlen sind für unsere Platzverhältnisse schon beeindruckend“, freut sich Moritz Schumacher, Chef der Turnierleitung und Abteilungsleiter des Fechtzentrums Hagen, über den neuen Teilnehmerrekord.

Neuer Turniermodus

Und das obwohl es dieses Jahr nur eine statt drei Wettkampfklassen gab. „Der westfälische Fechterbund hat den Turniermodus geändert, so dass das Turnier nur in der Wettkampfklasse Degen stattgefunden hat. Daher haben wir nicht wirklich erwartet, dass es dieses Jahr einen neuen Teilnehmerrekord gibt“, bemerkt Michael Ahne, Pressesprecher des Fechtzentrums.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Diesmal nur Degen Der Ruhr-Volme-Cup wird sonst in allen drei Wettkampfklassen ausgefochten. Nun fand es das erste Mal nur im Degen statt. Die anderen Disziplinen sind Florett und Säbel. Der Turniererlös fließt in die Jugendarbeit des Fechtzentrums.

Dabei dient das Turnier als eine von sieben Chancen, um beim Landesverband Punkte für die Deutsche Meisterschaft zu sammeln. Nur wer auf den sieben Turnieren genügend Punkte einfährt, qualifiziert sich. Zudem gilt der Cup auch für den Landesverband Hessen als Qualifikationsturnier. Dementsprechend bekannt ist der Cup mittlerweile. „Wir sind ein überregionales Turnier und auch überregional bekannt“, so Schumacher. Sogar Fechter aus Kroatien, Spanien, Iran und den Niederlanden waren vertreten. „Die haben natürlich häufig hier ihren Wohnort.

Dass Fechter aus den Niederlanden anreisen, kann aber durchaus vorkommen“. Doch diese treffen auf namhafte deutsche Konkurrenz. „Wenn man beispielsweise das Herren-Finale sieht, wird da sehr gut gefochten. Hier kommen schon einige Spitzensportler zusammen“, erkennt Schumacher.

Finale ohne Lokalmatadoren

Obwohl es rund 20 Hagener Teilnehmer gab, fand das Finale der Herren ohne lokale Beteiligung statt. Dort setzte sich Jonas Hesse vom OFC Bonn gegen Alexander Marchet vom Herner TC durch.

Bester Hagener wurde Maximilian Herrmann auf dem zehnten Platz. Moritz Niggemeyer vom TSV Hagen 1860 erreichte Platz 24. Mit dem Teilnehmerrekord im Rücken soll das Traditionsturnier auch im kommenden Jahr wieder stattfinden.

„Nach so einer langen Tradition und so einer guten Teilnehmerzahl wollen wir das Turnier auf jeden Fall fortführen. Wir haben zwischendurch die Altersklassen erweitert und sind sehr zufrieden“, sagt Schumacher. Und auch Ahne stimmt ihm dort zu: „Solange es unseren Verein gibt, wird dieses Turnier stattfinden“.