FC Wetter: Warum sich Fadil Salkanovic nach dem Remis ärgert

Vor dem Spiel hätte Fadil Salkanovic eine Punkteteilung beim SSV Kalthof unterschrieben. Nach dem Abpfiff aber fühlte sich das 1:1 (0:1)-Remis des Fußball-Bezirksligisten FC Wetter in der SSV-Arena wie eine Niederlage an.

Sallami bringt FC Wetter in Führung

Der Grund waren starke 90 Minuten seiner Mannschaft, die am Ende nicht zum Sieg reichten. Die Gäste begannen in Kalthof überlegen und gingen durch Mounir Sallami nach Vorarbeit von Kemal Özdemir in Führung (38.). „Mit dem 2:0 hätten wir die Partie weiter in unsere Richtung drehen können“, spielte Salkanovic auf die Großchance nur wenige Minuten später an, als Özdemir überhastet abschloss und freistehend an SSV-Keeper Bastian Kaczmarek scheiterte.

Nach dem Seitenwechsel übte Kalthof mehr Druck aus, aber ohne große Torgefahr. Nach einem Standard führten Abstimmungsschwierigkeiten in der FC-Defensive zum Ausgleich (65.). Trotz Überzahl (Rote Karte gegen Kalthof, 71.) schafften es die Wetteraner im Anschluss nicht, die drei Punkte zu sichern.

FC Wetter: Amstutz; Benkaddour, Wiggershaus, Glania, Sallami (87. Darwish), Özdemir (67. Mesah), Doumbia (69. Duran), Ayangma, Tyler, I. Ibrahem (56. Grauberger), Koubaa.