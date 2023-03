FC Wetter: Vom Jugend-Kicker zum Kinder-Trainer

Wetter. Vier Nachwuchsfußballer auf dem Weg zur Trainerbank. Nach einer Ausbildung vom DFB sollen die Vier bald selbst an der Seitenlinie stehen.

Die Fußballer Jean Charles Tchidimbo, Luca Vidinis, Umut Tiryakioglu und Matin Gharib sind Nachwuchsspieler des FC Wetter 10/30. Zusammen wollen sie eine Schulung zum DFB Junior-Coach machen, um selbst Kinder trainieren zu können. Dafür nehmen sie an einer 40-Stündigen Ausbildung in der Sportschule Kaiserau in Kamen teil.

Über C-Jugendtrainer Hakan Tiryakioglu sind sie auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht worden. Er erkannte ihr Potential und sah die Chance, auf diese Weise mehrere Spieler in die Vereinsarbeit zu integrieren. „Es ist wichtig, dass die Spieler früh die Möglichkeit bekommen, gesellschaftliche Verantwortung zu tragen und dabei den Kindern Spaß am Fußball zu vermitteln“, sagt Trainer Hakan Tiryakioglu. Auch der Jugendvorstand des wetterschen Fußballvereins unterstützt die Aktion und hat daraufhin die Spieler angemeldet.

Der DFB Junior-Coach ist eine Einstiegsmöglichkeit als lizensierter Trainer für fußballbegeisterte Jugendlichen ab 15 Jahren. Die 40-stündige Ausbildung erfolgt in ausgewählten Wochen von Sonntag bis Mittwoch. Dafür werden die vier Nachwuchsspieler vom Unterricht freigestellt. Neben dem Wissen, das die Schüler dort erlangen, soll ebenfalls Wert auf ihre persönliche Entwicklung gelegt werden, damit sie die Freude und den Spaß am Fußball an die Kinder weitergeben können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke