FC Wetter sieht Tabellen-Mittelfeld als Ziel

Der FC Wetter stellte sich beim Traditionsturnier um dem 31. WAZ-Pokal vom 27. bis 29. Dezember einem breiten und hochklassigen Teilnehmerfeld. Nach dem Vorrundenaus und dem holprigen Saisonstart in der Bezirksliga, ist Trainer Fadil Salkanovic trotzdem nicht unzufrieden. Zwanzig teils hochklassige Mannschaften, wie beispielsweise der Gastgeber TSG Sprockhövel, der in der Oberliga auf Punktejagd geht, kämpften um den Pokal.

Das beliebte Turnier in der Glückaufhalle in Sprockhövel bot spannende Duelle, in denen in der Vergangenheit häufig auch vermeintliche Außenseiter für Überraschungen sorgten. Nach dem Turniersieg 2017 und dem anschließenden Finaleinzug 2018, wo sich die Mannschaft im Neun-Meterschießen gegen den SC Obersprockhövel geschlagen geben musste, sahen viele den FC Wetter auch in diesem Jahr wieder im Kreis der Favoriten. Mit dieser Rolle war der wettersche Trainer Fadil Salkanovic nicht einverstanden: „Wir selber fühlten uns in keinster Weise als Favorit und sind deswegen auch nicht besonders enttäuscht. Wir sind eine komplett neue Mannschaft – nicht zu vergleichen mit der von 2017/2018. Das Turnier sollte uns vor allem Spaß machen und unser Zusammenspiel festigen.“

Kreispokal hat Relevanz

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke SG Welper sichert sich den Pokal Das traditionelle Hallenfußballturnier fand vom 27. bis zum 29. Dezember 2019 statt. Nach 13 Jahren Pause gewann SG Welper erneut den WAZ-Pokal. Auf dem zweiten Platz landete der TSG Sprockhövel. Dritter wurde der SC Obersprockhövel II und auf den vierter Platz landete die Mannschaft von SuS Niederbonsfeld.

Der Fußballclub vom Harkortberg hatte vor der Saison eine komplette Erneuerung durchlebt. Die Mannschaft hatte viele Spielerabgänge zu verzeichnen und 15 neue Kicker verpflichtet. Beim Turnier in Sprockhövel stellte der Trainer dann auch einige Neuzugänge auf, die nochmal speziell für die Rückrunde verpflichtet wurden und noch kein einziges Spiel mit der Mannschaft absolviert hatten. Zusätzlich zur fehlenden Routine machten die speziellen Bedingungen einigen Spielern zu schaffen. Manch ein Wetteraner hatte kaum Erfahrungen im Hallenfußball und konnte mit der wesentlich höheren Schnelligkeit nicht umgehen. Für Trainer Fadil Salkanovic war das abzusehen: „Wir hatten kein spezielles Training vor dem Turnier. Ein oder zwei Einheiten in der Halle hätten uns jedoch sicher gutgetan. Viele der anderen Mannschaften waren deutlich eingespielter.“

Der Wetteraner Übungsleiter sieht den WAZ-Pokal als ein gutes Training für das nächste Hallenturnier am 12. Januar 2020 in Hagen. Hier spielt der FC Wetter dann um den Kreispokal, der für den Trainerstab eine höhere Priorität hat. Doch auch dort wartet wieder ein starkes Teilnehmerfeld auf die Fußballer. Der FC Wetter trifft dann zum Beispiel auf einige Hagener Mannschaften, die in der Westfalen- oder Landesliga spielen. Trotz der Außenseiterrolle möchte die Salkanovic-Elf hier zumindest die Vorrunde überstehen.

Saisonverlauf stimmt Trainer positiv

Nach einem holprigen Saisonstart war zuletzt eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen. Nach dem 17. Spieltag steht die Mannschaft auf dem 12. Tabellenplatz und hat mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge ein kleines Polster aufgebaut. Zum Ende des Jahres musste sich der FC Wetter zwar noch zweimal stärkeren Mannschaften geschlagen geben, doch Trainer Salkanovic schaut optimistisch in die Zukunft: „Wir haben zuletzt fünf Spiele hintereinander nicht verloren. Daran wollen wir anknüpfen. Mit den Verstärkungen, die wir auf dem Transfermarkt verpflichtet haben, sind wir nochmal besser geworden. Insgesamt ist bei der Mannschaft eine positive Entwicklung zu sehen. Die vielen jungen Spieler finden langsam zusammen. Wir sind alles andere als unzufrieden.“

Insgesamt verstärkt sich der FC Wetter zur Rückrunde auf gleich sechs Positionen. Mit Erhan Duran und Ali Koubaa konnte der Verein gleich zwei erfahrene Spieler verpflichten. Jetzt erhofft sich das Trainergespann aus Fadil und Semin Salkanovic, dass diese erfahrenen Kicker Ruhe und Routine ins Spiel bringen und gerade in brenzlichen Situationen Verantwortung übernehmen. Am 7. Januar startet die Mannschaft wieder ins Training, bevor sie dann Mitte Februar wieder den Ligabetrieb aufnimmt.

Umstrukturierung dauert Monate

In der Rückrunde möchte der FC Wetter eine größere Rolle als in der Hinrunde spielen. „Der Prozess der Umstrukturierung dauert Monate. Doch nun können wir Fortschritte erkennen. Wir haben in der Hinrunde viel ausprobiert und werden uns in der Rückrunde festigen,“ so Salkanovic. Als Saisonziel wurde das Mittelfeld ausgesprochen.

Salkanovic jedenfalls glaubt an seine Mannschaft: “Wir werden fleißig trainieren und versuchen unser Ziel zu erreichen. Aktuell schauen wir noch mit einem Auge Richtung Tabellenkeller, doch wir wollen möglichst schnell ins Mittelfeld der Bezirksliga.“ Als ersten Gegner im neuen Jahr empfangen die Wetteraner den VfL Schwerte. Die Schwerter stehen genau da, wo der FC Wetter hinwill: Im Tabellen-Mittelfeld.