FC Wetter II setzt auf starke Offensivspieler

Wetter/Herdecke. In der Fußball-Kreisliga B setzt der FC Wetter auf Joao Lopes und Emanuel Cabral Proenca. Beide haben bereits 16 Saisontreffer.

Tabellenführer FC Wetter II bestreitet das letzte Spiel vor der Winterpause in der Fußball-Kreisliga B bei SW Silschede II und ist dort, beim Schlusslicht der 13er-Gruppe, wieder in der Favoritenrolle.

FC-Trainer Marius Pownug kann dabei wieder auf Offensivspieler Joao Lopes zurückgreifen, der ebenso wie Emanuel Cabral Proenca (Foto) 16 Saisontreffer auf dem Konto hat. Anstoß in Silschede ist um 12.30 Uhr. Zur gleichen Zeit werden auch die Spiele der beiden anderen heimischen B-Ligisten angepfiffen.

Esborn will sich steigern

Der FC Herdecke-Ende II empfängt den SV Büttenberg. Vor der Saison gehörte der SVB zum erweiterten Favoritenkreis, mittlerweile belegt der Gast nur noch Rang acht und hat sieben Punkte weniger als die Mannschaft von Trainer Ralf Eckleder.

Die Reserve des TuS Esborn spielt ebenso wie die Erste in Linderhausen, somit hat Trainer Jürgen Lappe erneut die Möglichkeit, sich das Kreisliga A Spiel danach an der Seite von Thomas Schumacher anzusehen. „Vorher wollen wir natürlich mit unserer Truppe erfolgreich sein, dazu müssen wir uns gegenüber letzter Woche allerdings erheblich steigern“, so Lappe.