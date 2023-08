FC Wetter gewinnt Derby gegen Herdecke-Ende

Wetter. Verletzung noch vor Anpfiff: Im Derby gegen den FC Wetter hat der FC Herdecke-Ende schon beim Warmmachen Pech.

Der FC Wetter behielt auf dem Harkortberg im Derby gegen den FC Herdecke-Ende in der Fußball-Bezirksliga mit 2:0 (2:0) die Oberhand. Dabei hatte der Nachbar aus Herdecke nicht den glücklichsten Tag erwischt.

Schon beim Warmmachen musste Dennis Brüggemann wegen Oberschenkelproblemen passen, Artan Luta sprang für ihn ein. In der Anfangsphase tauchten die Gäste zweimal vor Keeper Jonas Frömming auf, aber man war nicht konsequent genug, um ihn zu überwinden. Ein unnötiges Foul von Niklas Gütschow an Leon Glania führte zum Strafstoß, den Justin Tyler zum 1:0 (15.) verwandelte. Aber erst im Nachsetzen, weil Keeper Johannes Kost zuvor gut parierte. Als erneut Justin Tyler mit seinem zweiten Tagestreffer den Vorsprung völlig freistehend auf 2:0 (34.) ausbaute, gingen die Platzherren bei sommerlichen Temperaturen etwas beruhigter in die Pause.

Pech für Herdecke

Beflügelt kamen sie aus der Kabine, der eingewechselte Emanuel Cabral Proenca zog knapp vorbei und ein Kopfball von Emre Kavuk strich die Latte. Die Herdecker waren stets bemüht nach einer Ergebniskorrektur, besonders in der finalen Viertelstunde. Dabei hatten sie Pech, dass Daniel Wawrzynczok nur das Aluminium traf. Bei einem Anschlusstreffer wäre eine heiße Schlussphase garantiert gewesen. So überstanden die Platzherren das Derby am Ende schadlos.

Aber nur fast: In der 87. Minute handelte sich Ramazan Ünal wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte ein. „Wir hätten einige Konter noch besser ausspielen und das 3:0 machen können“, meinte Wetter-Coach Michael Erzen. Sein Gegenüber Sebastian Queißer, der Martin Freitas noch einmal vertreten musste, resümierte: „Wir haben uns gut präsentiert. Leider stimmt für uns das Ergebnis nicht.“

FC Wetter: Frömming, Pownug, Wiggershaus, Glania, Sandu (87. Gens), Kavuk, Eickelmann (70. Ünal), Ciftci (90+2. Benkaddour), Tyler, Heinrichsmeier (64. Pinheiro), Hammouda (46. Proenca).

FC Herdecke-Ende: Kost, Gütschow (62. Habenstein), Kleinau, Schmidt (69. Dursun), Lühmann, Reichert (57. Schömann), David Wawrzynczok, Daniel Wawrzynczok, Grüterich, Luta (84. Henkler), Meckler.

