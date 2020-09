FC Herdecke-Ende stiftet Tonnen mit Sportgeräten für Schulen

Herdecke. Mit Tonnen voller Sportgeräte hilft die Jugend des FC Herdecke-Ende zwei Ender Grundschulen.

Die Jugendfußball-Abteilung des FC Herdecke-Ende unterstützt die beiden Grundschulen in Ende. Dass Kinder mehr Bewegung brauchen als Erwachsene manchmal denken, so die Ender, wisse man nicht erst seit Corona. Und weil in Herdecke die Sporthallen noch nicht für die Schulen freigegeben sind, werde der Schulsport derzeit auch in Kirchende und am Schraberg nach draußen auf den Schulhof oder auf die Rasenfläche der Sportanlage am Kalkheck verlegt. Um Schulsport und Pausengestaltung ein klein wenig bunter und noch abwechslungsreicher gestalten zu können, unterstützt die Jugendabteilung des FC Herdecke-Ende die Hugo-Knauer-Schule und die Schrabergschule mit jeweils einer großen blauen Tonne prall gefüllt mit Sportgeräten - wie Bällen, Federball, Gummitwist, Laufdosen, Seilchen, Boccia und vielen Dingen mehr.

Neue gemeinsame Projekte

Stellvertretend für die Jugendabteilung wurden die Tonnen vom Jugendleiter Thomas Stein und Stellvertreterin Andrea Klöpfel an die Kinder beider Schulen und die Direktorinnen, Manuela Franz (Hugo-Knauer-Schule) und Sabine Jessinghaus (Schrabergschule), übergeben. Der Verein und die beiden Schulen wollen ihre bereits bestehende sportliche Verbundenheit auch in der Zukunft weiter ausbauen, so die Jugendleiter: „Wir freuen uns auf neue und alte gemeinsame Projekte, sobald es Corona wieder zulässt.“ Jungen und Mädchen aller Altersklassen laden sie zu einem Kennenlernen des Fußballtrainings beim FC Herdecke-Ende ein.