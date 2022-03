FC Herdecke-Ende lädt geflüchtete Kinder aus Ukraine ein

Herdecke. Viele Vereine wollen den Opfern des Ukraine-Kriegs helfen. Der FC Herdecke-Ende lädt geflüchtete Kinder zum Fußballspielen ein:

Der Krieg in der Ukraine und die Situation der Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet bewegt auch die heimischen Sportvereine. So rufen etwa die F-Junioren von SuS Volmarstein oder die E4-Jugend der TSG Herdecke zu Spenden für die Menschen in der Ukraine auf (Facebook: SuS Volmarstein Team 2012 bzw. TSG Fußball Herdecke). Die Fußballer des FC Herdecke-Ende wollen Flüchtlingen - besonders Kindern - helfen, die bereits in der Region angekommen sind, und laden sie zum Training mit den FC-Teams ein. „Gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie unter Gleichaltrige kommen und den Krieg vielleicht etwas vergessen können“, erklärt die stellvertretende Jugendleiterin Andrea Klöpfel.

Junge aus Kiew will Fußball spielen

Auslöser für das Angebot des Vereins war der Fall einer fünfköpfigen Familie mit drei Kindern aus der Ukraine, die nach fünftägiger Odyssee bei einem Herdecker Zuflucht gefunden hat. „Der älteste Sohn, zehn Jahre alt, hat in Kiew Fußball gespielt“, erzählt Andrea Klöpfel, „als er jetzt für die Flucht einen kleinen Rucksack packen durfte, hat er nur einen Fußball und Fußballschuhe eingepackt.“ Spontan lud der FC Herdecke-Ende ihn zum Training mit der D-Jugend ein, die Heiner Klöpfel trainiert, will ihn mit Sportkleidung ausstatten.

Und weitet das Angebot zum Mittrainieren am Kalkheck auf alle Flüchtlinge - nicht nur aus der Ukraine und auch für Erwachsene - aus. Zudem plant man eine Extra-Einheit eigens für Flüchtlinge einmal pro Woche. Andrea Klöpfel: „Wir wollen sehen, dass gerade die Kinder wieder ein klein bisschen Sonnenschein abbekommen.“

Interessenten können sich bei Andrea Klöpfel ( 0176/76207638) oder Klubchel Uwe Hölterhoff ( 0151/70737782) melden

