Fazio bringt TSK Hohenlimburg in Boele Turniersieg

Fußball-Bezirksligist TSK Hohenlimburg hat das Hallenfußballturnier der SV Boele-Kabel gewonnen und sicherte sich den Zweirad- Trimborn-Cup. Nach dramatischem Finale setzten sich die Hohenlimburger mit 3:2 gegen Bosna Hagen durch. Dritter wurde der TSV Fichte Hagen. Für das Hallenmasters nächste Woche am Ischeland haben sich Fichte Hagen, Polonia Hagen, SV Boele-Kabel und Vorhalle 09 qualifiziert. Finalteilnehmer Bosna Hagen ist dagegen nicht dabei, weil der Verein nicht gemeldet hatte.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Turnierverlauf“, sagte Boele-Kabels Fußballchef Erdal Yildiz nach der Siegerehrung, „wir hatten am Samstag eine volle Halle und auch am Sonntag war der Besuch gut. Die sportlichen Leistungen waren sehr gut, was sich nicht zuletzt mit dem Finale zeigte. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass unser Hallenturnier hier in Helfe weiter sehr beliebt ist und auch bei der 41. Ausgabe ankommt.“

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Blau-Weiß Haspe sichert sich in Gevelsberg ein… Fußball-B-Kreisligist Blau-Weiß Haspe hat sich beim Qualifikationsturnier des FSV Gevelsberg das Ticket zum Hallen-Masters am nächsten Wochenende in der Krollmann Arena gesichert. Die Hasper erreichten nach Vorrundenspielen gegen FSV Gevelsberg (3:4), Vatanspor Gevelsberg (7:0), BW Voerde (3:1), SpVg Linderhausen (4:3) und Hiddinghauser FV (2:4) das Viertelfinale, in dem sie dann mit 1:4 gegen Landesligist SC Obersprockhövel ausschieden. Turniersieger Hiddinghausen (4:2 im Endspiel gegen Gevelsberg) und SW Silschede sicherten sich ebenfalls das Masters-Ticket.

Eine Aufwertung erhielt das Turnier auch den Auftritt der Boele-Kabeler F -Jugend und Mini-Kicker im Einlagespiel. Hervorzuheben sind auch die Leistungen der Schiedsrichter, die einen sportlich fairen und reibungslosen Ablauf gewährleisteten. Am Endspieltag mussten sie lediglich ein paar Zeitstrafen aussprechen.

Polonia (hier gegen Turniersieger TSK) schafft die Qualifikation Foto: Michael Kleinrensing / WP

Halbfinale: Fichte Hagen – TSK Hohenlimburg 4:5 nach Neunmeterschießen. (2:2). Die TSK-Führungen durch Marcel Wilkes und Leo Fazio konnten Timo Ackermann und Dennis Grossekemper jeweils egalisieren. Wilkes verwandelte den entscheidenden Neunmeter.

Türkiyemspor Hagen – Bosna Hagen 0:1. Dragan Maric war der Schütze des goldenen Tores, in einem Spiel , das in der Schlussphase auch durch je eine Zeitstrafe auf Messers Schneide stand.

Spiel um Platz drei: Fichte Hagen – Türkiyemspor 3:2 nach Neunmeterschießen. Beide Teams hatten sich geeinigt, das „kleine Finale“ per shoot-out zu entscheiden. Fichte-Keeper Piotr Miksik sicherte mit seiner Parade den dritten Platz für die Eilper.

Bosna Hagen (gegen SF Haspe) erreicht das Finale, verpasst aber das Masters. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Finale: TSK Hohenlimburg – Bosna Hagen 3:2. Das vielleicht beste Spiel im Turnier war gleichzeitig auch das dramatischste. Amir Smajic brachte Bosna zunächst in Führung. Während einer Zeitstrafe für Bosna gelang Adam Wojtaszek der Ausgleich. Leonardo Fazio brachte TSK in Führung und traf kurz darauf den Pfosten. 50 Sekunden vor Spielende glich Smajic zum 2:2 aus. Doch 28 Sekunden vor Schluss gelang Fazio, der anschließend noch eine Zeitstrafe erhielt, das 3:2.

Ergebnisse

Vorrunde, Gruppe 1:

Berchum/Gar. III - Fichte Hagen 2:7

SpVg Hagen 11 II - SG Vorhalle 2:3

SC Berchum/Gar. III - Hagen 11 II 4:6

Fichte Hagen - SG Vorhalle 4:2

SC Berchum/Gar. III - SG Vorhalle 2:5

TSV Fichte Hagen - Hagen 11 5:2

Gruppe 2

FC Polonia Hagen - TSK Hohenlimburg 1:3

SG Boelerheide - SV Boele Kabel II 0:4

FC Polonia Hagen - SG Boelerheide 3:3

TSK Hohenlimburg - SV Boele Kabel II 5:4

FC Polonia Hagen - SV Boele Kabel II 2:1

TSK Hohenl. - SG Boelerheide 10:1

Gruppe 3

Türkiyemspor Hagen - FC Hellas/Mak. 2:2

Sportfreunde Haspe - FC Bosna Hagen 0:4

Türkiyemspor Hagen - Sportfr. Haspe5:2

FC Hellas/Mak. - FC Bosna Hagen1:3

Türkiyemspor Hagen - FC Bosna Hagen 3:4

FC Hellas/Mak. - Sportfreunde Haspe 4:3

Gruppe 4

Hohenlimburg 10 II - SV Boele-Kabel1:2

TSV Dahl - Hagen United2:2

SV Hohenlimburg 10 II - TSV Dahl4:1

SV Boele-Kabel - Hagen United0:2

Hohenlimburg 10 II - Hagen United6:4

SV Boele-Kabel - TSV Dahl5:1

Runde 2, Gruppe A

TSV Fichte Hagen - FC Bosna Hagen2:3

FC Polonia Hagen - SV Boele-Kabel3:0

TSV Fichte Hagen - FC Polonia Hagen3:1

FC Bosna Hagen - SV Boele-Kabel3:4

TSV Fichte Hagen - SV Boele-Kabel5:0

FC Bosna Hagen - FC Polonia Hagen5:1

Runde 2, Gruppe B

TSK Hohenlimburg - Hohenlimburg 10 II2:1

SG Vorhalle - Türkiyemspor Hagen3:4

TSK Hohenlimburg - SG Vorhalle6:2

Hohenl. 10 II - Türkiyemspor Hagen0:6

TSK Hohenl. - Türkiyemspor Hagen1:5

Hohenlimburg 10 II - SG Vorhalle1:6

Halbfinale

Fichte Hagen - TSK Hohenlimburg4:5

Türkiyemspor Hagen- Bosna Hagen0:1

Spiel um Platz 3

Fichte Hagen - Türkiyemspor Hagen 3:2 n.N

Finale

TSK Hohenlimburg - Bosna Hagen3:2