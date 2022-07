Faustball: TSV Hagen 1860 sieht sich hohem Pensum ausgesetzt

Hagen. Für die Bundesliga-Faustballer des TSV Hagen 1860 geht es Schlag auf Schlag. Am Sonntag steht ein Auswärtsspiel beim Spitzenreiter an.

Bei den Bundesliga-Faustballern des TSV Hagen 1860 folgt aktuell ein Highlight auf das andere. Nach den großen internationalen Erfolgen im Juni (Gewinn der Europameisterschaft für Kevin Schmalbach) und Juli (Gewinn der World Games für Philip Hofmann und Ole Schachtsiek) sowie der bereits sicheren Qualifikation für die nationalen Titelkämpfe im August, wollen die Sechziger den letzten Ligaspieltag nutzen, um sich bestmöglich auf den Europapokal und die Deutsche Meisterschaft einzustimmen.

Es geht gegen den aktuellen Spitzenreiter

„Ein solches Pensum hatten wir noch nie. Das macht eine gute Vorbereitung umso wichtiger“, erklärt TSV-Trainer Hartmut Maus. Eine erste ganz schwere Herausforderung steht dabei am kommenden Sonntag ab 14 Uhr an. Beim DM-Gastgeber und aktuellen Spitzenreiter TV Brettorf (mit 16:2-Punkten punktgleich mit dem TSV) geht es dabei um nicht weniger als den Sieg der Nordliga, der gleichzeitig den Halbfinal-Einzug bedeuten würde. Die Volmestädter wollen sich die bestmögliche Ausgangslage für den Kampf um die Deutsche Meisterschaft erarbeiten. „Wir haben in der Hinrunde in einem harten Kampf mit 5:3 gegen Brettorf gewinnen können. Das war eins unser besten Spiele“, weiß Philipp Müller.

Dass es nun deutlich schwerer werden wird, liegt dabei insbesondere am Ausfall der beiden Stammspieler Philip Hofmann und Robin Kuhlmann, die aus privaten Gründen nicht dabei sein werden. Der Hagener Kapitän Ole Schachtsiek will aber keine Ausreden suchen: „Den Wegfall können wir natürlich nicht 100 Prozent ersetzen. Wir haben mit Florian Kutscher aber einen weiteren Angreifer im Kader und wollen mit einer kämpferischen Leistung auftreten.“

Hagener sind diesmal klare Außenseiter

Ob dies dann genügen wird, um die Niedersachsen in Bedrängnis zu bringen, ist fraglich, dennoch sieht Schachtsiek auch eine Chance in der Situation: „Wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie, haben nichts zu verlieren und können gleichzeitig einmal ganz neue Formationen austesten.“ Und, dass Variabilität bei den dann folgenden Herausforderungen beim Europapokal in der Schweiz sowie der Deutschen Meisterschaft von großem Vorteil sein kann, haben die Faustballer des TSV schon in der Halle unter Beweis gestellt, als sie sich trotz vieler Wechsel die Silbermedaille bei der Deutschen Meisterschaft in der heimischen Krollmann Arena sichern konnten.

An das letzte Spiel gegen Brettorf haben die Hagener gute Erinnerungen: Nach über zwei Stunden Spielzeit bei hochsommerlichen Temperaturen jubelte der TSV 1860 vor der gut gefüllten Tribüne der Faustballarena an der Hoheleye. Mit 5:3 Sätzen blieben zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um die DM-Startplätze in Westfalen.

