Faustball-DM: TSV Hagen 1860 verpasst sein Ziel

Philipp Müller und seine Mitspieler vom TSV 1860 tun sich bei der Deutschen Meisterschaft in allen drei Partien schwer.

Bad Liebenzell/Hagen. Der TSV Hagen 1860 verpasst bei der deutschen Meisterschaft im Faustball die Podiumsränge. Der Frust hält sich jedoch in Grenzen.

In den Flieger nach Mallorca wären Ole Schachtsiek und seine Mitspieler liebend gerne mit einer Ladung Edelmetall gestiegen. Mannschaftsfahren sind bekanntlich vergnüglicher, wenn man mit einer Medaille um den Hals feiern kann. Die deutsche Feldfaustball-Meisterschaft in Unterhaugstett beendete der TSV Hagen 1860 aber auf dem undankbaren vierten Platz. Dem TV Brettorf unterlagen die Volmestädter in Spiel um Platz 3 mit 0:3. Damit gelang dem TV die Revanche für die letztjährige DM, als die 60er das Spiel um Bronze noch drehten und mit 3:2 gewannen.

TSV als Geheimtipp

Für den TSV 1860 ging am Sonntag eine eigentümliche Spielzeit zu Ende: Schachtsiek und Co. sind bei der DM eigentlich Dauergäste, doch durch eine Schwächephase zu Saisonbeginn – und die Verletzung von Nationalangreifer Philipp Hofmann – stand auf der Kippe, ob man diesmal überhaupt um die nationale Krone kämpfen kann. Doch das Team des Trainertrios Hartmut Maus, Dirk Schachtsiek und Andreas Schmitz drehte noch mal auf und löste vorzeitig das DM-Ticket. Der Sieg am letzten Spieltag gegen Brettorf war ein Fingerzeig: Mit dem TSV ist zu rechnen. Von manchen Experten wurde Hagen als Geheimfavorit auf die Goldmedaille eingestuft. Und zu Turnierbeginn sah es noch danach aus, als könnte der TSV diese Rolle einnehmen.

Die Hagener warfen im Viertelfinale den Gastgeber Unterhaugstett mit 3:2 aus dem Titelrennen und zogen ins Halbfinale ein. Gegen den TSV Pfungstadt war man jedoch chancenlos, hatte der Branchenprimus und erneute deutsche Meister doch jederzeit alles unter Kontrolle. Im Spiel um Platz 3 zogen die 60er, die ohne einige Stammspieler antreten mussten, erneut den Kürzeren. „Auch dieses Spiel haben wir deutlich verloren. Den zweiten Satz hätten wir gewinnen müssen, nachdem wir schon mit 9:7 vorne lagen“, haderte TSV-Teamkapitän Ole Schachtsiek mit einer durchwachsenen Leistung. „Wir konnten das ganze Wochenende nicht an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, sodass es der vierte Platz geworden ist. Und das entspricht nicht unserem Ziel, eine Medaille zu holen.“

Froh, dabei gewesen zu sein

Der Frust hielt sich allerdings in Grenzen, denn Ole Schachtsiek und Co. wissen das Endergebnis einzuordnen: „Wenn man sich die ganze Saison anschaut, dann sind wir froh, überhaupt bei der deutschen Meisterschaft dabei gewesen zu sein und hier einen Sieg geholt zu haben.“

Die Mannschaftsfahrt lässt sich der TSV 1860 nicht einfach so vermiesen.

