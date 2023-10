Fast chancenlos: Früher Rückstand wird Haspe zum Verhängnis

Essen. Der SV Haspe 70 musste in der 1. Basketball-Regionalliga seine dritte Saisonniederlage verkraften. Alle Infos zum Spiel:

Fürs Spitzenspiel bei den ETB Miners hatte sich der SV Haspe 70 viel vorgenommen. Doch die Partie gegen den Tabellenführer in der 1. Basketball-Regionalliga entwickelte sich aus Hagener Sicht exakt so, wie man es erwarten konnte – nämlich zu einem harten Brocken. Nach einem anstrengenden Spiel musste sich 70 mit 84:93 (35:48) geschlagen geben.

Den Miners gelang ein Start, der das Spiel maßgeblich prägte: „Wir haben erst 2:0 geführt und dann lagen wir 19:2 zurück. Danach sind wir diesem Rückstand die ganze Zeit hinterhergelaufen“, ärggerte sich SV-Trainer Michael Wasielewski. Nach dem ersten Viertel stand es 16:24 aus Sicht der Gäste und zur Halbzeit 35:48. Und auch in der Folge machten die Gastgeber ihre Punkte und hielten Haspe immer auf einem Sicherheitsabstand.

Nach der Halbzeit gelang den 70ern zwar etwas mehr: „Wir haben durchaus Moral bewiesen und wir hatten dann auch die Möglichkeiten es enger zu gestalten, aber es hat am Ende nicht gereicht“, befand der Coach der Hasper, der lediglich die Leistung eines Spielers hervorhob: „Luca Bambullis hat auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht, aber es fehlten die Konstanten neben ihm“, analysierte Wasielewski: „Viele laufen ihrer Form hinterher und es klappt aktuell nicht alles.“

Selimovic mit irrem Double-Double

Angesprochen dürfte sich Haspes Topscorer Jamel McAllister fühlen, der aus dem Feld nur einen seiner 13 Würfe verwandelte. „Wobei man aber auch die individuelle Klasse von Essen nicht außer Acht lassen darf“, merkte Wasielewski an und meinte damit wohl vor allem die irre Leistung von Essens Center: Dzemal Selimovic markierte 24 Punkte und sammelte 22 (!) Rebounds. In der Endabrechnung holten die Gastgeber Am Hallo 20 mehr Rebounds, was die Angelegenheit für McAllister und Co. schwierig gestaltete.

Lediglich das letzte Viertel ging mit 28:21 an Haspe. Am Ende reichten 84 Punkte aber nicht, um die Miners in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. Die Hasper fuhren ihre dritte Saisonniederlage ein und stehen mit zehn Punkten aber weiterhin auf Rang vier.

SV Haspe 70: Iloanya (14), Bambullis (22), Vrencken (7), Fouda (6), McAllister (9), Krall (7), Omorodion (5), Nürenberg (8), Waltenberg, Eyimofe (6)

