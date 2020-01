Fan-Zuwachs: Neujahrsbaby wird BVB-Mitglied

100 Prozent BVB steht in schwarzen Buchstaben auf dem kleinen gelben Strampler, den die kleine Charlotte aus Herdecke an diesem Morgen trägt. Ruhig liegt sie auf dem Sofa der Familie Schmitz und schläft. Sie ist gerade einmal neun Tage alt. Am 1. Januar um 22.39 Uhr dieses Jahres ist sie im Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus zur Welt gekommen. Seit acht Tagen ist sie Mitglied in einem der größten Fußball-Vereine Deutschlands – dem BVB. Denn der Dortmunder Fußballclub hat Tradition bei Familie Schmitz. „Unsere kleine Charlotte ist nun die vierte Generation“, sagt ihr Opa Ulrich Schmitz stolz. Schon von klein auf ist der 67-Jährige leidenschaftlicher Dortmund-Fan.

Nun soll auch die kleine Charlotte in seine Fußstapfen treten und ein großer BVB-Fan werden. „Wenn sie größer ist, darf sie natürlich selbst entscheiden, welchen Verein sie anfeuern möchte. Ich gehe mit ihr auch in ein anderes Stadion“, sagt ihre Mutter Elena Schmitz. Sie selbst sei erst seit einigen Jahren BVB-Fan. „Sie kommt ursprünglich aus Gelsenkirchen. Das darf man eigentlich gar keinem erzählen“, sagt ihr Mann Maurice scherzhaft. „Aber wir konnten sie ja zum Glück vom richtigen Verein überzeugen.“

Familiäres Gefühl im Stadion

Auch der Schwiegervater ist stolz, dass nun die ganze Familie gemeinsam die Spiele seiner Lieblinge verfolgt – wenn auch gerade nur vor dem heimischen Fernseher. „Wenn sie älter ist, dann gehen wir gemeinsam in den Familienblock. Das ist es, was ich an dem Fußball so mag – dieses familiäre Gefühl. Natürlich steht der Sport im Fokus, aber am Ende macht es die Stimmung“, so die 24-jährige Mutter. Sie ist überglücklich, dass es ihrer Kleinen gut geht und sie gesund zur Welt kam. Monatelang konnte Elena nur liegen. Gesundheitlich ging es bergab, und auch die Wehen setzten bei der jungen Mutter schon früh ein. „Dabei habe ich ihr immer wieder zugeredet, sie solle die Feiertage abwarten. An Neujahr aber wollte sie nicht mehr. Sie ist eben ein Sturkopf.“

Den passenden Strampler gab es vom Opa bereits nach dem dritten Schwangerschaftsmonat. „Ich habe extra die drei Monate abgewartet, um sicher zu sein, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist. Wir haben hier zusammen gefeiert“, sagt er. „Da meinte er schon: Das Kind muss Mitglied beim BVB werden“, erinnert sich Elena Schmitz noch an den besagten Abend.

Dabei sollte es eigentlich geheim bleiben. „Ich brauchte das Einverständnis der Eltern. Also musste ich sie fragen“, so Ulrich Schmitz.

Mit Spielern einlaufen

Maurice und Elena Schmitz freuen sich schon darauf, in ein paar Jahren mit ihrer Tochter ins Stadion zu gehen. Foto: Ramona Richter

Die Reaktionen auf die frühe Mitgliedschaft waren unterschiedlich. „Ich fand es total süß, wie sich der Opa dafür eingesetzt hat. Am liebsten wäre er sofort nach der Geburt losgegangen und hätte sie angemeldet, aber es war ja ein Feiertag“, sagt Elena. Ihr Vater – ein eingefleischter Schalkefan – habe die frühe Mitgliedschaft ein wenig belächelt. „Aber an sich findet auch er, dass der Fußball uns alle verbindet.“

In einem Verein aktiv mitkicken – das macht von den Schmitzens im Moment niemand. „Ich habe in meiner Freizeit früher selbst Fußball gespielt, aber eher als Hobby“, sagt Papa Maurice. Damals hatte er einen Traum: „Ich wollte mit den Spielern vom BVB ins Stadion einlaufen. Ich würde mich freuen, wenn Charlotte später die Möglichkeit dazu hat.“ Und die Chancen als Vereinsmitglied stehen gar nicht mal so schlecht – weiß ihr Opa zu berichten.

Mama Elena Schmitz wüsste auch schon ganz genau, an wessen Hand sie ihre Tochter am liebsten hätte. „Wenn es jetzt schon soweit wäre, dann auf jeden Fall Marco Reus. Aber bis es soweit ist, dauert es ja noch.“ Und wer weiß, welche Spieler dann beim BVB aktiv sind. „Derzeit trauern wir auch ein wenig um einen ehemaligen Spieler“, sagt Ulrich Schmitz. Sein Idol - Torwart Hans Tilkowski ist im Alter von 84 Jahren. „Von dem hatte ich alle Bücher und ein lebensgroßes Poster“, erinnert er sich und schaut zu seinem Enkelkind im gelb-schwarzen Strampler. „Ich bin gespannt, wer später einmal ihr Idol wird.“