Schwimmen Erwachsene Nichtschwimmer: Per Kopfsprung der Angst entgegen

Hagen. Schwimmkurse für Erwachsene boomen, auch im Westfalenbad. Doch was sind die Gründe, dass viele Volljährige nicht schwimmen können?

Im Sommer einen Tag am Badesee verbringen. Den Urlaub am Meer genießen. Im Freibad mit Sprüngen vom Dreimeterbrett für Furore sorgen. Für viele Erwachsene sind es schöne Erinnerungen. Doch bei anderen lösen alleine die Gedanken Panik aus. Laut einer Forsa-Umfrage bezeichnen sich nur 52 Prozent der 30- bis 44-Jährigen als sichere Schwimmer.

Während Schwimmkurse für Säuglinge und Kleinkinder boomen füllen sich darum auch immer mehr die Angebote für Volljährige. Hassan Kahn (30) ist einer von ihnen. Im Westfalenbad nahm er an dem Kurs von Manuela Dietrich teil, auf den er über einen Arbeitskollegen aufmerksam wurde. „Als Kind bin ich zweimal fast ertrunken“, sagt er. Jahrelang vermied er den Kontakt mit Wasser, „keine Chance, dass ich irgendwo schwimmen gehen.“ Doch er merkte immer mehr, wie sehr ihn die Angst einschränkte. „Im Urlaub möchte man sich ja auch mal abkühlen.“

Kurze Besprechung am Beckenrand: Schwimmlehrerin Manuela Dietrich (rechts) hat ein offenes Ohr für ihre Teilnehmer. Foto: Michael Kleinrensing

Es sind Erfahrungen, welche die Teilnehmer einen. Fast Jeder und Jede hat, meist schon im Kindesalter, eine negative Erfahrung mit dem Wasser gemacht – und es danach gemieden.

Zehn Einheiten hat Hassan Kahn bei Manuela Dietrich absolviert und geht inzwischen nicht nur ohne Probleme in das Becken, sondern springt auch vom Rand in das kühle Nass. Das sah am Anfang noch ganz anders aus. „Zu Beginn ist es eher eine Wassergewöhnung“, beschreibt Manuela Dietrich, wie die Teilnehmer erst einmal im Wasser hin- und herlaufen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Die 52-Jährige ist seit ihrer Jugend als Schwimmtrainerin aktiv, inzwischen Meisterin der Bäderbetriebe und hat eine eigene Schwimmschule (Manus Schwimmschule), wo sie von Babys bis zu Senioren alle Altersgruppen begleitet.

Negativer Trend

Doch war schon immer die Nachfrage nach Erwachsenen-Schwimmkursen so hoch wie jetzt? „Ja. Es gab schon immer viele Nichtschwimmer“, betont Dietrich. Doch eine negative Entwicklung ist ihr auch aufgefallen: „Heutzutage gehen Eltern nicht mehr eigenständig mit ihren Kindern schwimmen.“ Und auch der Umgangston in den Freibädern sei rauer geworden: „Wie oft heutzutage die Security da ist...“ Sie schüttelt nur ungläubig den Kopf.

Im Westfalenbad finden zwei Kurse mit je zehn Einheiten statt. Einer für Anfänger, einer für Fortgeschrittene. In den ersten Stunden geht es erst einmal um die richtige Atemtechnik und das langsame Absinken im Wasser. „Erst dann kommt die Arm- und Beinbewegung hinzu, unterstützt von einer Poolnudel“, erklärt Manuela Dietrich und ergänzt: „Ab der fünften Stunde geht es dann in das tiefere Wasser.“ Einen Spruch gibt sie ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer mit: „Sie sollen nicht sagen, dass sie das nicht können. Sie können es noch nicht.“ Mit ihrer lockeren und offenen Art schafft sie eine gute Atmosphäre.

Manuela Dietrich betreibt eine eigene Schwimmschule (Manus Schwimmschule) Wasser ist ihr Element. Foto: Michael Kleinrensing

Sie lacht, während sie beobachtet wie Hassan Aaden immer wieder vom Drei-Meter-Brett ins Wasser springt, schnell an den Beckenrand schwimmt und kurz darauf wieder die Leiter hinaufsteigt. Wer den 21-Jährigen beobachtet kommt nicht auf die Idee, dass er vor wenigen Wochen freiwillig keinen Fuß ins Wasser gesetzt hat. Wie so viele im Kurs hat auch der 21-Jährige als kleines Kind negative Erfahrungen im Wasser gemacht: „Mit neun oder zehn Jahren bin ich fast ertrunken.“ Die Angst hielt ihn seitdem von Freibädern und Badeseen fern – bis jetzt. Inzwischen ist er kaum noch zu bremsen. Auch wenn die Stunde vorbei ist, springt er noch vom Drei-Meter-Brett. Als er sich dann schließlich verabschiedet, dreht er sich noch einmal zu Manuela Dietrich um und sagt: „Vielen Dank für Alles!“ Nach dem Ende der Kurse sei es wichtig, „dass sie dranbleiben. Die Grundlagen sind geschaffen, aber die Sicherheit kommt durch die Übung.“ Im Januar startet der nächste Kurs von Dietrich.

Emiliano Garcilazo ist vor kurzem erstmals Vater geworden. Für den 32-Jährigen war klar: „Jetzt muss ich meine Schwimmkünste noch einmal auffrischen.“ Zwar lernte er selbst als Kind das Schwimmen, allerdings nur unzureichend. „Der Respekt war auf jeden Fall da.“ Doch inzwischen ist dieser überwunden, „ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht.“ Und er möchte dranbleiben: „Einmal die Woche möchte ich gerne weiterhin schwimmen gehen. Es macht auf jeden Fall Spaß.“

Endlich.