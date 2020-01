Erstmals sind für Phoenix Hagen die Play-offs im Blick

Zwei Drittel der Hauptrunde in der 2. Basketball-Bundesliga sind gelaufen, erstmals hat Phoenix Hagen das ursprüngliche Saisonziel Play-offs wirklich im Blick. Mit einem Sieg im ersten Heimspiel des Jahres gegen die Nürnberg Falcons (Samstag, 19 Uhr, Krollmann Arena) könnte das Team von Trainer Chris Harris die Basis dafür legen. Verlieren dann auch noch die Kirchheim Knights gegen Schwenningen, wären die Hagener - Mitte November noch ProA-Schlusslicht - punktgleich mit Playoff-Platz acht. Gleichauf mit Kirchheim, Nürnberg und Tigers Tübingen. „Dann hätten wir die Dinge selbst in der Hand“, hofft Phoenix-Geschäftsführer Patrick Seidel, „die aktuellen Teams auf den Plätzen vier bis acht haben wir ja im Hinspiel geschlagen.“

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Haukohl und Sanders treffen zweistellig Duane Wilson (18,9 Punkte) ist Topscorer der 2. Bundesliga ProA und der Nürnberg Falcons. Daneben treffen noch Stephan Haukohl (12,3), Moritz Sanders (10,2) und der schon länger verletzte Marcell Pongo (13,6) im Schnitt zweistellig.

Gegen drei von ihnen - Leverkusen, Paderborn und Heidelberg - treten die Hagener zudem nach dem Nürnberg-Spiel an. Der Februar kann also Richtung weisend für das so schlecht in die Saison gestartete Harris-Team werden, sieben Siege aus den letzten neun Spielen haben es möglich gemacht. „Nur einmal in Quakenbrück hat die Mannschaft komplett daneben gelegen“, sieht Seidel die Phoenix-Equipe aktuell im Aufwärtstrend: „Und mit dem jüngsten Sieg in Schwenningen ist klar, dass wir aus den gröbsten Abstiegssorgen heraus sind.“ Vor allem defensiv - hier hatte man zu Jahresbeginn deutliche Mängel gezeigt - fand Phoenix zurück in die Spur, weniger Punkte als beim 69:63-Erfolg am Bodensee hat man in der gesamten Saison noch nicht kassiert.

Gegner Nürnberg ist allerdings von anderem Kaliber als der Aufsteiger, nur durch die Lizenzverweigerung durch die Liga verpassten die Franken im Sommer den sportlich geschafften Bundesliga-Aufstieg und wurden als 17. Team in die ProA integriert. Mit den groß gewachsenen Centern Jonathan Maier und Moritz Sanders, in der Phoenix-Jugend ausgebildet, Flügel Stephan Haukohl, Kapitän Sebastian Schröder und Philip Daubner verfügen die Falcons über einen starken deutschen Kern, mit Spielmacher Duane Wilson zudem über den Topscorer der ProA. „Der beste US-Guard der Liga“, schätzt Harris den Amerikaner hoch ein, auch zum knappen 92:91-Hinspielsieg der Nürnberger trug Wilson mit 22 Punkten den Löwenanteil bei. „Das ist eine richtig lange, robuste und intelligent spielende Mannschaft“, schätzt der Phoenix Coach die Falcons hoch ein, die auf dem Parkett drei Siege mehr als die Hagener eingefahren aber, aber wegen Lizenzverstößen vier Punkte abgezogen bekamen.

Nach den jüngsten Erfolgen sieht Harris sein Team indes „auf Augenhöhe“, zumal er schon länger mit der kompletten Stamm-Zehn trainieren kann. Und auch der lange verletzte Niklas Geske sich seiner Normalform nähert. „Niklas ist wieder gut integriert, in Schwenningen war das sein bestes Spiel seit seiner Verletzung“, setzt Harris auf den Spielmacher, „er tut uns gut, gibt uns mehr Variabilität.“

Gut 1600 Tickets verkauft

Zudem hofft Harris nach den vier Heimsiegen vor Weihnachten auf die Unterstützung der Fans, ungeachtet des „Ticketing-Dilemmas“, wie er es nennt. Da Nürnberg verspätet als zusätzliches Team in die ProA aufgenommen wurde, gelten die Dauerkarten zum Ärger vieler Fans nicht, lediglich ein Rabatt von zehn Prozent wird bis Freitag gewährt. „Weil die Dauerkartenpreise auf einer Planung mit 15 Heimspielen basierten“, erklärt Seidel die „unpopuläre, aber wirtschaftlich notwendige“ Maßnahme und verweist auf Kosten pro Heimspiel im knapp fünfstelligen Bereich. Nun droht im ersten Heimspiel seit fünf Wochen eine deutlich leerere Tribüne als sonst. Gut 1600 Tickets waren bisher verkauft, Seidel hofft auf mindestens 2000 Besucher. Bisher lag Phoenix nur einmal unter dieser Marke.