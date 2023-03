Erste Entscheidung: Dieser Spieler verlässt Eintracht Hagen

Hagen. Nach fünf Jahren verlässt Tim Stefan den VfL Eintracht Hagen. Trainer Stefan Neff spricht über eine „intensive Zeit“.

Die Zweitliga-Handballer von Eintracht Hagen befinden sich noch mitten in der Saison, die Mannschaft von Trainer Stefan Neff hat bisher 23 von insgesamt 38 Spieltagen absolviert. Nach einem missglücktem Saisonstart zeigte die Formkurve der Volmestädter zuletzt wieder bergauf, erst am Sonntag bejubelten die Hagener einen 40:36-Heimsieg gegen die HSG Konstanz.

Im Hintergrund laufen aber schon die Personalplanungen für die kommende Saison. Nicht nur, dass mit Niclas Piczkowski ein Europameister die Eintracht verstärken wird, nun wurde auch bekannt, welcher Spieler die Hagener zum Saisonende verlassen wird: Nach fünf Jahren werden sich im Sommer die Wege von Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen und Rückraumspieler Tim Stefan trennen. Der Rechtshänder schließt sich dem TV Emsdetten an, aktuell souveräner Tabellenführer der 3. Liga West. 39 Tore steuerte Stefan in dieser Spielzeit für das Neff-Team bei.

Seit fünf Jahren bei der Eintracht

Zur Saison 2018/19 war der heute 27-Jährige vom TV Hüttenberg zur Eintracht gewechselt und erlebte in der Krollmann-Arena sowohl den Abstieg in die 3. Liga als auch die Rückkehr in die Zweitklassigkeit mit.„Tim ist ein Spieler meiner ersten Stunde, da tut es schon weh, wenn solch ein Spieler den Verein verlässt. Wir hatten eine intensive, erfolgreiche Zeit zusammen“, sagt Eintracht-Coach Stefan Neff. „Auf der anderen Seite ist es Profisport, da trennen sich Wege auch mal. Ich freue mich für Tim, dass er eine tolle Herausforderung gefunden hat.“ Der komplette Wechsel, so Neff, sei sauber gelaufen. „Wir können uns gegenseitig in die Augen schauen. So soll es dann am Ende auch sein.“

Eine Einschätzung, der sich auch Eintracht-Sportdirektor Michael Stock anschließt. „Die Eintracht war fünf Jahre lang Tims sportliche Heimat. Wir hatten eine gute Zeit zusammen, beide Seiten haben voneinander profitiert. Tim hat sich immer super verhalten und wird auch nach seiner Zeit in Hagen ein gerngesehener Gast in der Krollmann-Arena sein“, so Stock.

