Er nimmt die Mönchengladbach-Fans unter die Lupe

Fußballbegeistert war Student Simon Sperling schon vorher. Aber nachdem sein erstes Praxisprojekt an der Universität Witten/Herdecke (UW/H) im Borussia-Park in Mönchengladbach endete, ist Sport auch beruflich eine Option für ihn. „Das war schon sehr besonders“, sagt Simon Sperling über das Projekt.

Denn die Studenten der Masterstudiengänge General Management sowie Strategy und Organization der Universität Witten/Herdecke starteten mit einem außergewöhnlichen Praxisprojekt in das Wintersemester. Die UW/H konnte in diesem Jahr einen Verein aus der Fußball-Bundesliga als Projektpartner gewinnen. Johannes Feldges, Head of Marketing bei Borussia Mönchengladbach, ist der Einladung gefolgt und ermöglichte den Studierenden durch die Bearbeitung eines realen Projektauftrags den praxisnahen Einstieg in die Welt des Managements.

Innovative Konzepte an der Uni Witten/Herdecke

Simon Sperling bei der Präsentation. Foto: Privat

Die studentischen Teams erarbeiteten ihre Lösungsansätze zur zentralen Fragestellung rund um eine Vereinsmitgliedschaft mit Design Thinking, einem innovativen Ansatz zur Entwicklung neuer Produkte durch Fokussierung der Nutzerperspektive. „Hier kamen Studenten aus ganz verschiedenen Studienrichtungen und mit verschiedenen Perspektiven zusammen. Das war sehr belebend und spannend. Und dann noch mit dem Tabellenersten der Bundesliga zusammenzuarbeiten, das war etwas ganz Besonderes und ein klasse Einstieg in das Studium“, betont Simon Sperling.

Gemeinsam mit seinem Team hat der Student daran gearbeitet, wie man Fans als Mitglieder des Vereins gewinnen kann. „Das war sehr interessant und facettenreich. Über viele Aspekte macht man sich als normaler Fan gar keine Gedanken. Das war sehr spannend, das aus Sicht des Vereins zu betrachten“, erklärt Sperling. „Bis zur Abschlusspräsentation im Borussia-Park mussten die Studierenden hart arbeiten“, sagt Studiengangsleiterin Prof. Dr. Sabine Bohnet-Joschko. „Aber sie hatten auch viel Spaß dabei, weil sie selbst gestalten können.“ Mit dem Lehrformat werde eine Vernetzung von Theorie und Praxis erreicht, die im Zusammenspiel mit Feedback- und Reflexionsschleifen eine kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglichen soll.

Aufregung vor der Präsentation

Höhepunkt für die Studenten war dann die Präsentation der ausgearbeiteten Konzepte beim Projektpartner. „Wir haben sehr viel gearbeitet vorher und saßen bis spät abends an der Präsentation, das war schon anstrengend. Aber auch total aufregend“, sagt Simon Sperling. Marketingleiter Johannes Feldges ist begeistert: „Die Studierenden haben in kurzer Zeit durch Interviews und Recherche ein sehr gutes Verständnis für unseren Verein und seine Fans entwickelt. Die vorgestellten Konzepte haben gute Insights und inspirierende Ansätze geliefert.“

Als Dankeschön bekamen die Teilnehmenden eine persönliche Führung durch das Stadion des aktuellen Tabellenersten der Fußballbundesliga. Für die Studierenden zählt aber vor allem das wertvolle Feedback des Praxispartners: „Ich als Fußballfan freue mich, die einzigartige Chance bekommen zu haben, mit einem Top-Verein wie Borussia Mönchengladbach zusammen zu arbeiten“, so das Fazit von Student Moritz Neuhaus-Galladé. Nach dieser Erfahrung kann sich Simon Sperling auch vorstellen, im Bereich Fußball zu arbeiten: „Ich habe gedacht, das ist ein hartes Business. Das ist es auch, aber die Kultur war doch sehr viel menschlicher und angenehmer als ich gedacht habe.“