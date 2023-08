Schiedsrichter-Assistent Fabian Maibaum (Zweiter von links) und seine Kollegen verlassen den Rasen in Elversberg unter Schutz von Sicherheitskräften.

Fussball Eklat in 2. Liga: Hagener Schiedsrichter von Fan attackiert

Saarbrücken. Nach dem emotionalen Spiel zwischen Elversberg und Rostock wird der Hagener Schiedsrichterassistent Fabian Maibaum von einem Fan angegriffen.

„Irre“, „historisch“, „Fußball-Wahnsinn“: Die sportlichen Geschehnisse im Zweitliga-Spiel zwischen der SV Elversberg und dem FC Hansa Rostock ließen sich mit lebhaften Superlativen bekunden. Nachdem die Gäste von der Ostsee rund 100 Minuten in Rückstand lagen, drehten sie die diese Partie des 2. Spieltages noch und gewannen am Ende einer XXL-Nachspielzeit spektakulär mit 2:1.

Was sich aber wenige Minuten nach Spielschluss abseits des Rasens abspielte, war Fußball-Wahnsinn der beschämenden Art: Ein Besucher der Partie schüttete von der Tribüne aus dem Schiedsrichterassistenten – Fabian Maibaum aus Hagen – den Inhalt seines Bierbechers aus kurzer Entfernung gezielt ins Gesicht und auf den Körper. Diesen Vorfall machte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntagabend öffentlich.

Hooligans verletzten Polizisten

Der 35-jährige Maibaum und seine Schiedsrichterkollegen waren gerade auf dem Weg in die Umkleidekabine, als der Zuschauer zum Bierbecherwurf ansetzte. Wie der DFB mitteilte, wurde der Besucher vom Ordnungspersonal sowie der Polizei identifiziert und ausfindig gemacht. Über mögliche sportrechtliche Konsequenzen hinaus wird Maibaum laut DFB Strafanzeige und Strafantrag bei der Polizei gegen den Besucher stellen. Auf Anfrage unserer Zeitung wollte sich der Hagener Schiedsrichter, dessen Heimatverein der Hasper SV ist, zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Maibaum verwies auf das schwebende Verfahren.

Derweil verurteilte Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich den Vorfall scharf. „Wie weit soll das noch gehen? Wo soll das hinführen, für die betroffen Unparteiischen in allen Spielklassen, aber auch für das Image des Fußballs?“, fragte Fröhlich. Er sicherte Maibaum „jegliche Unterstützung“ zu. Respekt und Anstand müssten im Fußball wieder Einzug halten, „sonst hat dieser Sport keine gute Zukunft“, so Fröhlich.

Der gastgebende Klub SV Eversberg verurteilte den Vorfall ebenfalls und entschuldigte sich beim Schiedsrichter-Assistenten Maibaum. Der Klub zog überdies unmittelbare Konsequenzen. „Für den restlichen Samstag wurde dem Täter ein Stadionverbot ausgesprochen; die Ankündigung des Dauerkarten-Entzugs ist im selben Moment mündlich und noch am Samstagabend in schriftlicher Form erfolgt. Darüber hinaus wird derzeit ein Stadionverbotsverfahren für ein bundesweit wirksames und langfristiges Stadionverbot eingeleitet“, teilte die SV in einer Pressemitteilung mit.

Der Bierbecherwurf auf Maibaum war am Samstag in Elversberg nicht der einzige Zwischenfall, der die Behörden beschäftigte: Hooligans von FC Hansa Rostock haben nach Spielende gewaltsam ein abgesperrtes Stadiontor geöffnet und dabei Einsatzkräfte der Polizei verletzt. Die Beamten mussten Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Die Hansa-Fans fühlten sich scheinbar von gewaltbereiten Anhängern des 1. FC Saarbrücken provoziert, die in Stadionnähe auflauerten.

