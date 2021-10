Eisenmann Raphael Gösmann aus Hagen auf Hawaii am Start

Hagen. Raphael Gösmann aus Hagen hat sich für den Iron Man auf Hawaii qualifiziert. Der Lehrer hat den Alltag einem strikten Trainingsplan unterworfen.

Hawaii ist der Traum aller Triathleten dieser Welt. Der Iron Man auf der Hauptinsel des Archipels im Pazifik ist vergleichbar mit dem Wimbledon-Finale im Tennis, dem Masters der Golfer in Augusta oder dem Endspiel der Fußballweltmeisterschaft.

An diesem legendären Wettkampf an diesem legendären Ort wird Raphael Gösmann (35) aus Hagen im nächsten Jahr teilnehmen. „Ich freue mich darauf, diesen Mythos erleben zu dürfen“, sagt er.

Gösmann, Lehrer für Sport und Geschichte am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG), hat sich im August beim Iron Man in Frankfurt für die WM der Triathleten auf Hawaii qualifiziert. Neun Stunden, 35 Minuten und 59 Sekunden benötigte er für seinen ersten Triathlon über die Langdistanz (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42 km Laufen).

Er kam als Achter aus dem Wasser, ließ sich nach einer defensiv absolvierten Radstrecke bis auf Rang 34 durchreichen, ehe er sich beim Marathon wieder auf den 17. Platz in seiner Altersgruppe nach vorne kämpfte. „Es war brutal heiß“, berichtet er: „Obwohl ich jede Verpflegungsstelle in Anspruch genommen habe, war ich am Ende dehydriert.“ Doch all die Anstrengung, ja Qual wurde mit der Teilnahmeberechtigung für Hawaii mehr als belohnt.

Karriere beginnt als Fußballspieler

Dass Gösmann es einmal so weit bringen würde – er, der ehemalige Stürmer, der auf dem Fußballplatz sozialisiert wurde… Doch als 20-Jähriger blieb er mit der Fußspitze im Kunstrasen hängen und brach sich das Sprunggelenk. Bis auf die Achillessehne war so ziemlich alles kaputt im Fuß, was nur kaputt gehen kann. Mit dem Fußballspielen war es nichts mehr, also lief er, lief so viel und so oft, bis die Schleimbeutel im Knie chronisch entzündet waren und er nicht mehr laufen durfte.

Also begann zu schwimmen: „Zu diesem Sport hatte ich vorher gar keine Beziehung, aber wenn man nicht mehr Fußball spielen und nicht mehr laufen darf, dann freut man sich aufs Schwimmen.“ Irgendwann durfte er auch wieder laufen, dann kaufte er sich ein Rennrad: „Im Grunde bin ich durch meine Verletzungen zum Triathleten geworden.“

Ein Sport, der den Menschen formt

Raphael Gösmann qualifiziert sich in Frankfurt für den Iron Man auf Hawaii. Foto: Raphael Gösmann / WP

Es ist ein Sport, der den Menschen formt. Gösmann erzählt, er habe erst als Triathlet gelernt, was Fleiß und Trainingsdisziplin wirklich bedeuten: „Das sind Tugenden, die in diesem Sport gnadenlos belohnt oder gnadenlos bestraft werden.“ Derzeit befindet sich Gösmann in einer Trainingsruhephase, was bedeutet, dass er nur sechsmal pro Woche schwimmt, Rad fährt oder läuft.

Vor Wettkämpfen, wenn er die Belastung steigert, wächst der Trainingsumfang auf zwölf Einheiten mit mindestens 20 Stunden. Dann fährt er samstags auch schon mal 150 Kilometer Rad, um gleich anschließend einen Halbmarathon zu laufen.

Nur wer sich einem solch kompromisslosen, vielleicht auch fanatischen Programm unterwirft, schafft es nach Hawaii. Und wird mit Erkenntnissen über den eigenen Körper und die Seele beschenkt. Dazu gehöre die Selbstbestätigung, die sich einstelle, wenn man seine Ziele erreiche, sagt Gösmann: „Aber auch ein gewisses Fingerspitzengefühl im Umgang mit dem eigenen Körper.“

Manchmal sei es eine regelrechte Kunst zu entscheiden, wann es gelte, den inneren Schweinehund zu überwinden oder besser doch mal eine Trainingseinheit auszulassen, um dem Körper Zeit zur Regeneration und zum Aufbau neuer Leistungsspitzen zu gönnen. „Dieser Sport gibt mir ganz, ganz viel“, sagt Gösmann.

Von Krankheiten zurückgeworfen, auch von Corona

Immer wieder ist er von Krankheiten zurückgeworfen worden. Zwei Jahre lang wurde sein Körper von Pfeifferschem Drüsenfieber gepeinigt, einer heimtückischen Viruserkrankung, die ihn außer Gefecht setzte. Corona hat er auch gehabt, erst nach vielen Wochen schlich sich das Virus aus seinem Körper und erlaubte ihm, zu Höchstleistungen zurückzufinden. Umso größer war seine Freude über die Glanzleistung in Frankfurt: „Ehrlich gesagt, hatte ich damit überhaupt nicht gerechnet.“

Dennoch muss ein Hochleistungsausdauersportler ständig auf seine Gesundheit achten. Gösmanns Schüler am THG wundern sich mittlerweile nicht mehr darüber, dass ihr Lehrer mitunter auch an warmen Tagen einen Schal um den Hals trägt. Doch in Phasen ex­tremer Belastung, vor allem nach Wettkämpfen, bei denen er sich total verausgabt, ist der Körper besonders anfällig für das Eindringen von Krankheitserregern – der gefürchtete Open-Window-Effekt, vor dem sich Gösmann u.a. mit dem Schal schützt.

Vegetarier seit dem zehnten Lebensjahr

Dass er sich seit seinem zehnten Lebensjahr vegetarisch ernährt, hat damit zwar nichts zu tun, doch muss er das fehlende Eisen in seinem Blut durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln supplementieren, sonst würde sein bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gedrillter Körper das harte Training nicht verkraften. Und trotzdem, betont Gösmann, er betreibe seinen Sport nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen: „Und weil er mir ein positives Lebensgefühl vermittelt.“

Im kommenden Jahr gibt es zwei WM-Veranstaltungen Der Ironman auf Hawaii im Jahr 2021 wurde wegen Corona ebenso abgesagt wie 2020. 2022 findet der legendäre Wettkampf, ebenfalls aufgrund der Pandemie, nicht auf Hawaii statt, sondern am 7. Mai in St. George im US-Bundesstaat Utah. Es ist die nachgeholte WM für 2021. Die regulär für 2022 geplante WM ist dann im Oktober wieder in Kailua-Kona auf Big Island/Hawaii. Dort wird Raphael Gösmann an den Start gehen.

Auf dem Hometrainer, beim „stupiden Grundlagenfahren“, wie er das nennt, liest Raphael Gösmann. Er lese viel, sagt er. Er liest, so lange es geht, bis die Anstrengung so groß wird, dass die Augen nicht mehr lesen wollen.

Gösmann ist ein Eisenmann. Und Eisenmänner mögen es zu leiden, erst recht, wenn sie sich damit das Ticket für Hawaii erkämpfen. Dort wird Gösmann mit den Größten seines Sports zusammentreffen und sich mit ihnen messen. Dafür ist er zehn Jahre lang gelaufen, geschwommen und Rad gefahren.

