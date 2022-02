Eintracht-Trainer erwartet eine Reaktion von seinem Team

Hagen. Nach der Niederlage gegen Schlusslicht TuS Ferndorf hadert Stefan Neff, Trainer von Handball-Zweitligist Eintracht Hagen, mit der Einstellung.

Der Schock saß tief bei den Zuschauern: Handball-Zweitligist Eintracht Hagen überzeugte in der Hinrunde mit einer grandiosen Siegesserie, doch zum Rückrundenauftakt gab es eine herbe Enttäuschung. Mit zehn Toren unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Neff gegen den Tabellenletzten TuS Ferndorf, 19:29 zeigte die Anzeigentafel mit dem Schlusspfiff.

Doch was lief falsch bei der Eintracht? „Wenn wir das alles zusammenzählen wollen, dauert es sehr lange“, hat Coach Neff einige Punkte, die ihm beim Auftritt seiner Mannschaft nicht gefallen haben. Auch seine vielen Versuche, durch taktische Umstellung das Spiel der Ferndorfer zu unterbrechen, missglückten, „es wollte keine Patrone so richtig zünden.“ Aber auch wenn auf dem Papier fast alle Spieler einsatzbereit waren, gingen einige Eintracht-Akteure doch angeschlagen in die Partie oder, wie Leistungsträger Pouya Norouzi, mit erst drei absolvierten Trainingseinheiten.

„Das war einem Derby nicht würdig“

Doch eine Sache ärgert den Eintracht-Coach auch in der Rückbetrachtung auf das Spiel noch enorm: „Am meisten war ich von der Einstellung der Mannschaft enttäuscht. Das war eines Derbys nicht würdig.“ Dass er zum Start der Rückrunde und nach einer holprigen Vorbereitung nicht sofort mit „Traum-Handball“ rechnen könne, sei Neff durchaus bewusst, „aber die Einstellung stimmte einfach nicht.“

Viel Zeit zum Analysieren bleibt den Hagenern aber gar nicht mehr. Schon am Mittwochabend (19 Uhr) wartet mit dem VfL Gummersbach der Tabellenführer auf die Eintracht.

Das Hinspiel konnten die Hagener vor heimischen Publikum mit 40:36 (20:16) für sich entscheiden. Überragender Mann der Partie war Torhüter Tobias Mahncke der seine Mannschaft mit 20 Paraden im Spiel hielt. Doch wie sind die Voraussetzungen nun in der Rückrunde? „Wir wissen um die Schwere der Partie und das ganz unabhängig davon, wie wir uns gegen Ferndorf präsentiert haben“, blickt Neff dem Duell gespannt entgegen. Denn auch der Tabellenführer geriet am vergangenen Wochenende ins Straucheln.

Rückschlag für Gummersbach

Beim VfL Lübeck-Schwartau verlor die Mannschaft von Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson am 20. Spieltag mit 29:31 (14:15). Für die Oberbergischen war es die insgesamt fünfte Saisonniederlage.

Für die Mannschaft, die einige Spieler bei der Europameisterschaft im Einsatz hatte und zudem im Pokal um den Einzug ins Final Four kämpfte, ein Rückschlag. „Auch Gummersbach wird eine Reaktion zeigen wollen“, ist sich Neff bewusst, dass vor allem die Niederlage im Hinspiel den VfL noch mehr motivieren wird. Er selbst denkt hingegen gern an den 40:36-Sieg zurück.

Doch nun gilt es für die Hagener, vor allem eine Reaktion zu zeigen – das forderte Neff schon nach der Ferndorf-Niederlage von seinen Spielern in der Kabine. „Wir müssen uns anders präsentieren. Und das meine ich auch gar nicht nur auf das Ergebnis bezogen, sondern auf die Einstellung.“ Einen Vorteil beim Duell gegen den Tabellenführer haben die Hagener klar auf ihrer Seite, wie der Trainer weiß: „Wir haben nichts zu verlieren.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke