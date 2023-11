Eintracht Hagen: Viel Spannung im Endspurt bis Weihnachten

Torhüter Maurice Paske (rechts) und Alexander Becker geben sich einen Body-Check. Am Sonntag in Dresden muss der VfL Eintracht Hagen auf Becker allerdings möglicherweise verzichten.

Hagen Derby, Pokal und dann zum Spitzenreiter: Dieses Programm der Eintracht kann sich sehen lassen. Bis Weihnachten gibt es einige Handball-Kracher.

„Sonntag geht’s zum sehr heimstarken Team nach Dresden, das sich inzwischen zum Spitzenteam entwickelt und in der oberen Tabellenhälfte etabliert hat“, sagt Stefan Neff, Trainer vom VfL Eintracht Hagen, mit Blick aufs Auswärtsspiel seines Teams beim HC Elbflorenz. Neff erwartet eine entsprechend anspruchsvolle Aufgabe, wenn die Eintracht am Sonntagabend ab 17 Uhr in der Ballsport-Arena in Dresden auf den Tabellensechsten der 2. Handball-Bundesliga trifft.

Kader fast vollständig

Das Spiel verspricht viel Spannung: Denn die Eintracht ist aktuell ähnlich gut in Form wie die Sachsen, wenn auch mit 12:12 Punkten vier Tabellenplätze dahinterstehend, und Stefan Neff kann auf einen Großteil seines Kaders zurückgreifen. Neben den Langzeitverletzten Valentin Schmidt, Josip Jukic und Tilman Pröhl sind erstmal alle Eintracht-Akteure für die Fahrt nach Ostdeutschland eingeplant: „Lediglich hinter Einsätzen von Kim Voss-Fels und Alexander Becker stehen noch Fragezeichen. Ansonsten sind wir aber von weiteren Verletzungen verschont geblieben“, erläutert Neff.

Der Eintracht-Coach steht mit seinem Team vor einem langen Monat, der für die Hagener Profi-Handballer aber noch einige Höhepunkte verspricht. Man kann sagen: Der Super-Dezember steht vor der Tür. Und Fans kommen auch an Weihnachten auf ihre Kosten.

Höhepunkt wird Fahrt nach Bietigheim

Denn bis der VfL Eintracht Hagen in die verdiente Winterpause gehen kann, haben sie noch ein straffes Programm. Zuerst hat der VfL ein Derby gegen TuSEM Essen vor der Brust (3. Dezember), dann bekommen sie es zweimal mit dem TuS Nettelstedt-Lübbecke zu tun (am 29. November Zuhause in der Liga und im DHB-Pokal am 13. Dezember, 19 Uhr, ebenfalls in der Ischelandhalle).

Und der große Höhepunkt wird das Auswärtsspiel beim aktuellen Spitzenreiter einen Tag vor Heiligabend sein. Am 23. Dezember trifft die Eintracht ab 18 Uhr auf Bietigheim. Neff: „Ingsesamt ist der Dezember ein Monat der Herausforderungen für uns. Vom Derby übers Pokalspiel bis hin zum Weihnachtsspiel gegen Dessau (26. Dezember, 19 Uhr, Ischelandhalle, Anm. d. Red.). Das sind besondere Aufgaben, die wir hoffentlich mit Erfolg bewältigen werden.“

