Eintracht Hagen: U19 ist auswärts nicht physisch genug

Keno Spelsberg (am Ball, hier im Duell mit TuSEM Essen) unterliegt mit der U19 des VfL Eintracht Hagen gegen den TV Gelnhausen.

Gelnhausen. Die A-Jugend des VfL Eintracht Hagen muss sich in der Nachwuchs-Bundesliga deutlich geschlagen geben.

Im Hinspiel hatten die U19-Bundesliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen gegen den TV Gelnhausen noch einen von bis dato zwei Saisonsiegen gefeiert, im Rückspiel am Samstag waren die Grün-Gelben indes chancenlos. Mit 25:33 (10:15) unterlag die Eintracht in der Heimatstadt des früheren Weltklasse-Hürdenläufers Harald Schmid - ein Ergebnis, mit dem der Gast unterm Strich sogar noch gut wegkam.

Denn: Vor allem in Sachen Körpersprache und Bereitschaft spielten die Hausherren quasi in einer anderen Liga. Gelnhausen deckte aggressiv, hart, aber meist fair, die Eintracht hingegen wusste kaum Widerstand zu leisten. Ausnahmen waren Keno Spelsberg, Fynn Stratmann und Torhüter Max Drees, der sich sogar gleich zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte.

Das änderte freilich nichts daran, dass Gelnhausen sich rasch auf 11:4 abgesetzt hatte und nach der Pause (10:15) bis auf 28:16 davonzog. Erst in der Schlussphase betrieb die ersatzgeschwächte Eintracht-Mannschaft noch etwas Ergebniskosmetik – aber für die Wende reichte es lange nicht.

Nachholspiel am Mittwoch

Weiter geht es bereits am Mittwoch mit dem Nachholspiel beim VfL Gummersbach (19.30 Uhr, Schwalbe-Arena), ehe das Heimspiel gegen den Bergischen HC am Sonntag (12 Uhr, Halle Mittelstadt) eine schwierige und in großen Teilen unrunde Saison beschließt.

Eintracht: Friedrich, Drees (2), Storch, Spelsberg (4), Grüger (4), Herold, Vaerst (1), Czerkawski (1), Klewer, Wörtler (3), Stratmann (8/4), Haak, Gudduscheit, Mossuto (2/1).

