Eintracht Hagen tritt mit „blutjunger Truppe“ an

Genau die Hälfte aller Spiele dieser Saison sind in der 3. Handball-Liga Nord-West gespielt und die Tendenzen beim VfL Eintracht Hagen und TuS Volmetal sind deutlich zu erkennen: Während es beim VfL Eintracht aufgrund der vielen Ausfälle und angesichts eines souveränen Spitzenreiters Wilhelmshavener HV wohl nicht mehr für den Aufstieg reichen wird, hat der TuS noch alle Möglichkeiten offen, die Klasse zu halten und steht dabei auf einer guten Ausgangsposition – dem elften Tabellenplatz. An diesem Wochenende beginnt der Auftakt in die Rückrunde für die beiden Hagener Vereine.

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke Vier Spieler verlängern Vier auf einen Streich: Bei Handball-Drittligist TuS Volmetal haben in dieser Woche gleich vier Spieler ihre Verträge über die aktuelle Saison hinaus verlängert Die Volmetaler vermeldete die Zusagen von Julius Blümel, Joel Jünger, Jannis Michel und Frieder Krause für die Saison 2020/2. Mit Blümel bleibt ein echtes Eigengewächs dem Verein erhalten, „Juppse“ ist seit der Jugend im Tal aktiv. Jünger, so der TuS, habe in seiner ersten Saison eine tolle Entwicklung geschafft und sei eine echte Bereicherung am Kreis im Gespann mit Spielführer Frederik Kowalski. Krause ist als Abwehrchef mittlerweile eine feste Größe und gehört mit seinen 29 Jahren zu den erfahrenen Akteuren im jungen Team. Michel bildet mit Sydney Quick ein erfolgreiches Torhüter-Duo und hat sich in der 3. Handball-Liga fest etabliert..

HSG Bergische Panther – VfL Eintracht Hagen (Freitag, 20 Uhr, Sporthalle am Schwanen in Wermelskirchen). Souverän mit 31:23 konnten die Hagener in der heimischen Krollmann Arena das erste Spiel der Saison gegen die Panther gewinnen. Mit an Bord waren dabei allerdings noch Jan-Lars Gaubatz, Daniel Mestrum, Valentin Schmidt und Tim Stefan – sie machten 13 der 31 Treffer aus. Diese vier Akteure und der langzeitverletzte Julian Renninger fehlen der Eintracht jedoch weiterhin, ihr Ausfall ist nur schwer zu kompensieren. „Es ist wichtig, dass wir jetzt einen Strich hinter die Hinrunde machen“, betont VfL-Trainer Stefan Neff, der sich ebenfalls bewusst ist, dass sein Team wegen der Personalprobleme „an die Leistungsgrenze gehen“ muss. Wiederholt stehen einige A-Jugend-Spieler im Kader „einer blutjungen Truppe“ und bekommen die Chance, sich zu präsentieren: ,,Das Ziel ist nun, die guten Phasen im Spiel zu verlängern, um die Punkte einzufahren.“

Aber auch die HSG blieb vom Verletzungspech nicht verschont und muss die Verletzungen der beiden Rückraum-Stützen Henrik Heider und Simon Wolter verkraften. Zuletzt holte das Team um Trainer Marcel Mutz nur ein Sieg aus vier Spielen, kam unter anderem daheim gegen Lippe II mit 21:32 unter die Räder. Dabei springt im Moment der siebte Tabellenplatz heraus – zu wenig für den Vorjahresdritten. Immerhin besitzt die Spielgemeinschaft aus dem Bergischen Land den ehemaligen VfL-Akteur und zweitbesten Torschützen der Liga in den eigenen Reihen: Jens Reinarz erzielte bisher 92 Tore – der VfL sollte ihn also besser nicht zum Zuge kommen lassen.

TuS Volmetal – LiT Tribe Germania (Samstag, 19.45 Uhr, Sporthalle Volmetal). Wieder einmal wusste der TuS seine Fans in der Sporthalle Volmetal zu überraschen: Das 27:27 gegen den Longericher SC war für die meisten nach der derben Derby-Klatsche in Schalksmühle so sicher nicht zu erwarten. Jetzt wartet erneut ein Heimspiel auf die Volmestädter, in dem man den Punktgewinn bestätigen möchte. Ein abrupter Leistungsabfall nach einem guten Spiel soll dieses Mal unbedingt vermieden werden. „Ich hoffe wir zeigen jetzt auch mal, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickelt haben“, so der Volmetaler Trainer Marc Rode.

Zu wichtig ist das Spiel gegen den mit drei Punkten auf Rang zehn besser dastehenden Gast aus Ostwestfalen, der sich in dieser Saison allerdings mehr heim- als auswärtsstark präsentierte. Nur ein Sieg in Ahlen vom neunten Spieltag steht der Zweitvertretung des TuS Nettelstedt-Lübbecke in der Fremde zu Buche. „Das ist schon so ein Spiel, in dem wir punkten müssen“, ist sich Rode über die enge Tabellensituation bewusst. Der Tabellenletzte aus Menden hat nämlich gerade einmal drei Punkte weniger als die Volmetaler auf dem Konto. Hinter dem Einsatz im letzten Heimspiel des Jahres von Jan König (Daumenverletzung), Julius Blümel (Grippe), Erik Irle (Achillessehnenprobleme) und Silas Kaufmann (Schulterprobleme) stehen aufgrund von Krankheit und Verletzungen noch Fragezeichen.