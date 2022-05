Eintracht Hagen: Tobias Mahncke wird zum Mann des Abends

Hagen. Handball-Zweitligist Eintracht Hagen sichert sich in letzter Sekunde den Sieg gegen Bayer Dormagen und erreicht damit das erste Saisonziel.

Sören Steinhaus sank auf den Boden und vergrub das Gesicht in den Händen. Währenddessen rannten die Spieler von Handball-Zweitligist Eintracht Hagen an ihm vorbei zu ihrem Helden des Abends: Tobias Mahncke. Der 37-Jährige hatte im Duell gegen den TSV Bayer Dormagen mit elf Paraden nicht nur dazu beigetragen, dass die Eintracht über den Großteil der Spielzeit die Nase vorn hatte, sondern hatte in der letzten Spielsekunde auch den Wurf von Steinhaus pariert und damit den knappen 30:29 (19:17)-Sieg der Hagener festgehalten.

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo in die Partie. Nach einer frühen Zeitstrafe gegen Dormagens Ian Hüter konnte Eintrachts Tilman Pröhl gleich zweimal ins leere Tor treffen und bescherte den Hausherren eine 5:2-Führung (6.). Verzichten musste die Mannschaft von Trainer Stefan Neff auf Jan-Lars Gaubatz, den Routinier plagten muskuläre Probleme. Dafür kehrte Rechtsaußen Damian Toromanovic zumindest für Kurzeinsätze in den Kader der Eintracht zurück.

Und auch wenn Leistungsträger Pouya Norouzi ausnahmsweise nicht zu seiner wie sonst überragenden Form auflief, übernahmen andere Hagener die Verantwortung: Da auch Philipp Vorlicek erst aus einer krankheitsbedingten Pause zurückkehrte und nicht die gesamte Spielzeit bestreiten konnte, sprang Niko Bratzke ein und steuerte neben zwei wichtigen Toren eine intensive Abwehrarbeit bei.

Dormagen kämpft sich heran

Doch den Gästen aus Dormagen, die aktuell mitten im Abstiegskampf stecken, war anzumerken, wie dringend sie die Punkte gebrauchen konnten: Immer wieder kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Peer Pütz heran und konnte beim 12:11 (19.) durch Ian Hüter erstmals wieder in Führung gehen. Bis zur Halbzeit setzten sich die Hagener nur leicht auf 19:17 ab. Im zweiten Durchgang zollten beide Mannschaften dem schnellen Tempo und den hohen Temperaturen Tribut, das Spiel wurde von mehr Fehlwürfen geprägt.

Und es war Tobias Mahncke zu verdanken, dass die Dormagener bis zur Schlussphase nur herankamen und nicht in Führung gingen. Auf der Gegenseite war es aber auch Torhüter Martin Juzbasic, der mit seinen Paraden den Eintracht-Angriff zur Verzweiflung brachte. In der 53. Minute reagierte Eintracht-Coach Neff erst mit einer Auszeit und brachte im Anschluss einen siebten Feldspieler in die Partie. Doch auch das zeigte erst einmal keine Wirkung: Norouzi scheitere an Torwart Juzbasic.

Julian Athanassoglou erzielt das entscheidende Tor

Im Gegenzug glich André Meuser zum 27:27 aus. (53). Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, bei der erst Julian Athanassoglou den 30. Hagener Treffer erzielte und Tobias Mahncke wenige Sekunden später zum gefeierten Helden der Partie wurde. „Ich war selten so platt nach einem Spiel wie heute. Aber solche Partien muss man auch erst einmal gewinnen“, musste Eintracht-Trainer Neff im Anschluss zugeben.

Durch den Sieg erreichten die Hagener ihr erstes internes Saisonziel, wie Trainer Neff erklärte: „Wir haben vor der Saison gesagt, dass in unserer Rechnung 34 Punkte für den Klassenerhalt reichen.“ Durch den knappen Erfolg gegen Dormagen steht die Eintracht nun mit 35 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Doch nicht nur deshalb war Neff im Anschluss voller Lob für seine Mannschaft: „Wir sind sehr, sehr stolz auf den Erfolg heute. Auch heute hat jeder seinen Anteil zum Sieg beigetragen, das ist Teamgeist! Auch wenn die Leistung in der zweiten Halbzeit nicht dem entspricht, was wir uns versprochen haben.“

Eintracht Hagen: Mahncke (11 Paraden), Grzesinski; Bürgin (2), Norouzi (2), Queckenstedt, Pröhl (3), Bratzke (2), Schmidt (5/3), Vorlicek (2), Athanassoglou (2), Kister, Mestrum (5), Stefan (3), Toromanovic (1), Andrejew (3).

TSV Bayer Dormagen: Juzbasic (9 Paraden), Simonsen; Meuser (5), Leitz, Senden (4) Ian Hüter (6), Reimer (5), Grgic (2), Zurga, Patrick Hüter (2), Johannmeyer, Grbavac, Seesing (1), Steinhaus (1), Mast (3).

Schiedsrichter: Philipp Dinges, André Schlieder.

