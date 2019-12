Eintracht Hagen: Starker Beemsterboer macht Sieg perfekt

Trotz großen Personalsorgen schlug Handball-Drittligist VfL Eintracht Hagen die HSG Bergische Panther im Auswärtsspiel souverän mit 29:22 (11:13). „Der Sieg war verdient, morgen haben wir unsere Weihnachtsfeier, da wird die Stimmung bestimmt gut sein“, zeigte sich VfL-Trainer Stefan Neff zufrieden mit dem Resultat.

Gut starteten die Hagener in die Partie, ließen den starken Angriff der Panther nicht zum Zuge kommen, was nach neun Minuten durch Maximilian Lux Treffer eine 3:2-Führung bedeutete. Nach dem 4:4 (11.) von A-Jugendspieler und Spielführer auf Rückraummitte Nico Bratzke, folgte allerdings ein kleiner Bruch im Spiel des VfL. Vier Tore in Folge erzielten die Gastgeber und setzten sich somit auf 4:8(15.) ab. „Da haben wir uns ein bisschen die Zähne ausgebissen“, so Neff, dessen Team in dieser Phase oftmals Gegentore über die linke Abwehrseite hinnehmen musste. Vor allem aber Tim Brand beeindruckte dies wenig, er war für die vier nächsten Hagener Treffer verantwortlich und verkürzte damit wieder auf 8:9 (22.). Mit 13:11 gingen beide Teams in die Halbzeitpause, in der Neff für seine junge Mannschaft anscheinend die richtigen Worte gefunden haben muss.

Denn innerhalb von drei Minuten nach dem Wiederanpfiff legten die Volmestädter einen 3:0-Tore-Lauf hin und drehten damit das Spiel auf 14:13. Das beflügelte das Neff-Team: Sven Jesusseks Tor zum 15:15 sollte das letzte der HSG für die nächsten zehn Spielminuten gewesen sein. In der Folge begann nämlich die beste Phase im Spiel der Hagener. Auch weil auf Gäste-Seite konsequent gedeckt wurde, Nils Dresrüsse im Tor eine gute Leistung zeigte und man in der Offensive mit viel Tempo seine Möglichkeiten nutzte, zog der VfL auf 21:15 (45.) davon – der Knackpunkt im Spiel.

Am Freitag gegen Ahlen

Zu stark waren die Hagener an diesem Abend, boten eine solide und geschlossene Mannschaftsleistung und ließen damit ein Comeback der Hausherren nicht zu. Heraus ragte dabei die Leistung von Jaap Beemsterboer: Der in seinen ersten Spielen nach der Verletzung noch unauffällig gebliebene Rückraumlinke netzte insgesamt acht Mal ein. Das letzte Aufbäumen der Gastgeber nutzte nichts, näher als auf 26:22 (56.) kamen sie nicht mehr heran. Der Schlusspunkt zum 29:22 mit einem Doppelschlag kam von Beemsterboer – und die Hagener durften den ersten Auswärtssieg unter neuem Trainer bejubeln. „Jeder Sieg ist wichtig, hoffentlich können wir in eine kleine Serie reinkommen, die wir mit in das nächste Jahr nehmen“, blickte Neff schon auf das letzte Spiel vor dem Jahreswechsel hinaus, wenn kommenden Freitag um 19.30 Uhr die Ahlener SG in der Krollmann Arena gastiert.

VfL Eintracht Hagen: Mahncke (51.-60. Minute), Dresrüsse (1.-50. Minute); Brand (4), Bürgin, Beemsterboer (8), Pröhl (2), Lux (5/2), Bratzke (2), Voss-Fels (4), Bergner (1), Kister (2), Stefan, Toromanovic (1).