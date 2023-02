Eintracht Hagen: Rote Karten, viele Emotionen und viele Tore

In der Offensive nicht zu stoppen: Kim Voss-Fels (am Ball, hier gegen Michael Stotz) steuert neun Tore für Eintracht Hagen bei.

Hagen. Über 70 Tore, zwei Rote Karten und viele Zweikämpfe: Beim Spiel zwischen Eintracht Hagen und der HSG Konstanz wird den Zuschauern einiges geboten.

560 Kilometer trennen die Heimhalle der HSG Konstanz und die Krollmann Arena am Ischeland. Dennoch machten sich am Sonntag einige und vor allem lautstarke Anhänger auf den Weg, um ihre Mannschaft im Spiel gegen Eintracht Hagen zu unterstützen. Aber auch die VfL-Fans unter den 807 Zuschauern sorgten für Stimmung. Es war die Begegnung zweier Teams aus dem Tabellenkeller. Die Hagener auf dem 16. Rang, die Gäste vom Bodensee auf Platz 18. Am Ende waren es die Hagener, die vor heimischen Publikum ein emotionales, umkämpftes Spiel für sich entschieden und sich mit 40:36 (20:16) durchsetzten.

Zwei Rote Karten, harte Zweikämpfe, viele Tore: Die zweite Partie des Doppelspieltags hatte einiges zu bieten. Die Eintracht musste nicht nur erneut auf die Langzeitverletzten Julian Renninger, Luca Klein, Daniel Mestrum, Philipp Vorlicek und Damian Toromanovic verzichten, auch Torwart Maurice Paske, der zuletzt überragend gehalten hatte, fiel krankheitsbedingt aus. Und es kam noch dicker für die Hagener: Mit drei Toren in den ersten sechs Minuten stach Tilman Pröhl positiv hervor. Doch es sollten seine einzigen Treffer bleiben. Nachdem der Kreisläufer schon in der dritten Minute vom Schiedsrichtergespann verwarnt worden war, war die Partie in der 14. Minute für ihn beendet. Nach einem Foul an Christos Erifopoulos sah Pröhl die Rote Karte.

Zweite Rote Karte für Norouzi

Und er blieb nicht der einzige Hagener, der Rot sah: Nach einem Schlag ins Gesicht von David Knezevic (37.) musste auch der iranische Nationalspieler Pouya Norouzi frühzeitig vom Feld. Aber auch der Ausfall der beiden Leistungsträger hielt die Hagener nicht davon ab, ihre zuletzt ansteigende Form zu untermauern. „Das war natürlich zwei Killer-Entscheidungen“, sagte Eintracht-Coach Stefan Neff, der sich von den Schiedsrichterentscheidungen her „heute nicht fair behandelt“ gefühlt hat, „aber wir haben uns durchgekämpft und das macht mich stolz.“

In der Anfangsphase schaffte es keine Mannschaft, sich entscheidend abzusetzen. Zwar zeigten sich die Hagener, noch angeführt von Pouya Norouzi torgefährlich, doch die Zusammenarbeit zwischen der Eintracht-Abwehr und den Torhütern funktionierte nicht wie gewünscht und so kam auch der Aufsteiger vom Bodensee immer wieder zu Treffern. Erst kurz vor der Halbzeit gelang der Eintracht der erste Befreiungsschlag vom 17:16 (28.) auf 20:16 (30.). Und auch nach dem Ausscheiden des Iraners hielten die Hausherren das Tempo weiter hoch. Kim Voss-Fels, mit neun Toren bester Hagener Schütze, lief in der Offensive zu Höchstform auf.

Spannende Schlussphase

Die HSG setzte in der Schlussphase zunehmend auf einen siebten Feldspieler, um die Abwehr der Hagener zu überwinden und kämpfte sich noch einmal von 31:36 (54.) auf 34:36 heran (56.). „Es war das erwartete Kampfspiel“, kommentierte Eintracht-Sportdirektor Michael Stock. Doch mit dem Treffer von Frederic Stüber zum 37:34 (57.) war die Partie so gut wie entschieden. Für die letzten 90 Sekunden der Partie erhoben sich Zuschauer in der Krollmann Arena noch mal von ihren Sitzen. „Jeder wusste um die Bedeutung des Spiels“, sagte ein erschöpfter, aber zufriedener Eintracht-Coach nach der Partie.

Eintracht Hagen: Grzesinski, Mahncke; Bürgin, Becker, Norouzi (5), Pröhl (3), Schmidt (1), Voss-Fels (9), Spohn (4), Gaubatz, Stüber (4), Stefan (2), Jukic (5), Richter, Busch (8/3).

Beste Torschützen HSG Konstanz: Thomann (7/1), Czako, Erifopoulos, Knezevic (je 6).

Zuschauer: 807.

