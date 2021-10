Eintracht Hagen muss ersten Dämpfer in der 2. Liga hinnehmen

Hagen. Die Serie des VfL Eintracht Hagen in der 2. Handball-Bundesliga ist gerissen. Gegen den TV Großwallstadt unterliegt das Team von Stefan Neff.

„TV Großwallstadt ist der falscheste Tabellenletzte, den es nur geben kann“, hatte Stefan Neff, Trainer von Handball-ZweitligistVfL Eintracht vor der Partie gewarnt – und er sollte Recht behalten. Mit 31:32 (16:18) mussten die Hagener die erste Niederlage der Saison hinnehmen.

„Keine guten Leistungen bedeuten in dieser Liga nun mal keine Punkte“, fasste Neff die Partie im Nachgang kurz und bündig zusammen. Während das Schlusslicht aus Bayern mit Elan in die Partie startete, fehlte der Eintracht die Emotionalität und das Tempo, das sie in den vergangenen Spielen so ausgezeichnet hatte. Über ihren Rückraumlinken Savvas Savvas kam Großwallstadt immer wieder zu schnellen Toren, bei den Hausherren sorgte vor allem Philipp Vorlicek dafür, dass die Hagener irgendwie den Anschluss an das Spiel behielten.

Gäste-Torwart hält überragend

Aber auch wenn die Spritzigkeit im Angriffsspiel der Hagener zuweilen vermisst wurde, so gab es immer wieder hoffnungsvolle Momente. Nach der ersten Auszeit der Gäste (11.) verwandelten Pouya Norouzi (15.), Daniel Mestrum (16.), Vorlicek (16.), erneut Mestrum (17.) undDamian Toromanovic(17.) einen 7:8-Rückstand in eine 11:8-Führung. Doch die anschließende zweite Auszeit der Gäste sollte sich auszahlen. Neben Savvas sorgte auch der Rückraumrechte Tom Jansen mit seinen insgesamt sieben Treffern für Torgefahr. Und TV-Schlussmann Jan Redwitz glänzte mit 18 Paraden und entschied das Torhüter-Duell klar für sich.

Die Hagener fanden nicht in ihr Tempospiel, weil auch die Ballgewinne in der Abwehr fehlten. Die Hausherren taten sich nicht nur mit den beiden Toptorschützen Savvas und Jansen schwer, auch der Rückraumlinke Kuno Schauer kam insgesamt zu vier Toren. „Ihn hatten wir nicht so auf dem Schirm und haben uns schwer getan, ihn zu verteidigen“, musste Neff eingestehen.

Spannung bis zum Abpfiff

Dennoch blieb die Partie lange ausgeglichen, auch, weil Großwallstadts Jansen in der 56. Spielminute mit seiner dritten Zeitstrafe das Feld verlassen musste und Pouya Norouzi noch einmal die Verantwortung für den Hagener Angriff übernahm. Zwölf Sekunden vor dem Abpfiff ist er es auch, der erneut zum 31:31 ausgleicht. Doch wenige Augenblicke vor dem Abpfiff vergibt Norouzi die letzte Chance der Hagener, nachdem Savvas Savvas den Siegtreffer für den TV Grosswallstadt erzielte.

„Pouya und Philipp Vorlicek haben ihre Sachen ordentlich gemacht“, hatte Eintracht-Trainer Neff nach der Partie nur für zwei seiner Spieler ein Lob übrig, während er über die restliche Mannschaft sagte: „Da hat es schon einen Leistungsabfall innerhalb des Teams gegeben. Wir hatten nicht den dritten, vierten oder fünften Spieler, der besonders geglänzt hat.“

Stefan Neff bleibt entspannt

Überbewerten möchte der Eintracht-Coach die erste Niederlage seiner Mannschaft, die nach wie vor auf dem zweiten Tabellenplatz steht, aber auch nicht: „Wir spielen als Aufsteiger in der 2. Handball-Bundesliga und heute sind wir richtig angekommen.“ Die Eintrachtler werden laut Stefan Neff die Partie ebenso analysieren wie jeden Sieg im Vorfeld, „und in der kommenden Woche schauen, dass wir wieder siegen.“

Am kommenden Freitag wartet der Tabellen-14. TSV Bayer Dormagen auf die Hagener. Und Neff warnt: „Das Spiel gegen den Großwallstadt hat jetzt noch einmal gezeigt, wie ausgeglichen die Liga ist. Man darf niemanden unterschätzen.“