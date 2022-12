Eintracht Hagen lässt in Essen den Kampf vermissen

Essen. Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen unterliegt bei TuSEM Essen mit 27:33. Fanbus bringt über 50 Anhänger zum NRW-Duell.

„Mit dieser Fehleranzahl kann man kein Zweitligaspiel gewinnen. Wir haben uns nicht auf den Kampf eingelassen, der nötig gewesen wäre, um zu gewinnen.“ Es waren klare Worte, die Michael Stock, Sportdirektor von Eintracht Hagen, nach dem Spiel fand. Und die versteinerten Mienen des Trainerteams und der Spieler unterstrichen seine Worte. Die Hagener unterlagen bei TuSEM Essen mit 27:33 (11:15).

1612 Zuschauer fanden sich in der Sporthalle Am Hallo ein, um den „Westschlager“ zu verfolgen. Allein über 50 Hagener Anhänger hatten sich im Fanbus auf den Weg zum NRW-Duell gemacht. Mit Fahnen und Trommeln supporteten sie ihr Team. Und das taten sie auch bis zur letzten Spielminute, obwohl schon deutlich schneller klar wurde, dass an diesem Abend keine Punkte vom ehemaligen Erstligisten entführt werden würden.

Früher Rückstand

Die Gäste aus Hagen starteten denkbar schlecht in die Partie, schon in der zehnten Minute beim Rückstand von 2:6 sah sich Trainer Stefan Neff zur ersten Auszeit gezwungen – und brachte im Anschluss mit Philipp Vorlicek und Pouya Norouzi zwei neue Spieler auf das Feld. Eine Umstellung, die sich auszuzahlen schien: Auf 5:6 (13.) kämpften sich die Hagener wieder heran. Nun sah sich Michael Hegemann zur Auszeit genötigt (14.). Was folgte war eine erneut schlechte Phase der Eintracht. Neff bemängelte unter anderem die „Fangfehler in einer Anzahl, die ich selten gesehen habe in dieser Liga.“ Eine Schwäche, welche die Essener zu nutzen wussten. Aber auch die Hausherren lieferten kein einwandfreies Spiel ab. Doch immer wenn sich die Eintracht langsam herangepirscht hatte, wie beim 9:11 (27.), schalteten die Gastgeber einen Gang hoch und erhöhten auf 14:10 (30.). Mit einem Rückstand von 11:15 ging es für die Neff-Mannschaft schließlich in die Halbzeit. „Da waren wir im Grunde noch der Meinung, dass wir das Spiel drehen können“, glaubte Sportdirektor Stock zu dem Zeitpunkt noch an die Wende.

Doch ein 6:0-Lauf den Essens Felix Klingler mit einem Siebenmeter zum 25:15 (44.) krönte, begrub schließlich auch das letzte Fünkchen Hoffnung.

Viele Ausfälle

Zwar wogen die personellen Ausfälle erneut schwer bei den Hagenern: Alexander Becker, Daniel Mestrum, Luca Klein, Frederic Stüber und Damian Toromanovic fielen aus, Pierre Busch gab nur für einen Siebenmeter einen kurzen Auftritt, blieb ansonsten mit bandagiertem Knie auf der Bank zurück. Aber das wollte Trainer Neff nicht als einzigen Grund für die Niederlage anführen: „Ich versuche mich immer auf das Sportliche zu konzentrieren und das war heute einfach nicht gut genug.“

Was blieb positives von der bisher kürzesten Auswärtsfahrt der Hagener? „Ganz, ganz wenig“, musste Neff zugeben. Die immer wieder wegbrechenden Leistungsträger in seiner Mannschaft wurden deutlich, die Konstanz fehlt den Hagenern momentan. „Mal spielen wir einen guten Angriff, mal eine gute Abwehr, aber wir schaffen es momentan noch nicht das zusammenzubringen“, erkannte Neff die Probleme. Nach vier Wochen Pause steht für die Eintracht am Mittwoch gegen Rostock das nächste Heimspiel an. Dort wollen Neff und Co. wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

