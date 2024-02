Eintracht Hagen holt Torhüter-Talent aus dem Osten

Pascal Bochmann (EHV Aue) in einem Zweitligaspiel im Jahr 2020: Seitdem hat sich der heute 21-Jährige sehr gut entwickelt - und ist ins Visier des VfL Eintracht Hagen geraten.

Hagen Veränderung auf der wichtigen Torhüterposition: Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen hat neue Transfer-News zu verkünden:

Die Personalplanungen des VfL Eintracht Hagen biegen auf die Zielgeraden ein. Jetzt steht auch fest, wie das Torhüter-Duo in der Saison 2024/25 aussehen wird. Vom EHV Aue wechselt Pascal Bochmann im Sommer zu den Grün-Gelben. Der 21-Jährige Bochmann, der einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, rückt an die Stelle von Mats Grzesinski, dessen Vertrag ausläuft. Maurice Paske hatte bereits Ende vergangenen Jahres seinen Kontrakt verlängert.

„Pascal ist ein junger, hochtalentierter Torhüter, in dem wir noch weiteres Entwicklungspotenzial sehen. Er passt damit perfekt zu unserer Philosophie“ - so charakterisiert Eintracht-Sportdirektor Michael Stock den Neu-Eintrachtler, an dessen Verpflichtung aufgrund naheliegender Expertise auch Geschäftsführer Fynn Holpert einen großen Anteil hatte. Bochmanns Stil beschreibt Stock als „modern und etwas anders als bei Mats Grzesinski.“ Eintracht-Cheftrainer Stefan Neff pflichtet dem bei: „Ich bin mir sicher, dass Maurice und Pascal ein Gespann bilden werden, das sich sehr gut ergänzt.“

Bochmann: Jung, aber sehr erfahren

Trotz seines jungen Alters verfügt Pascal Bochmann schon über einige Erfahrung, auch höherklassiger Natur. Durch ein Zweitspielrecht mit dem Auer Kooperationsclub SC DHfK Leipzig schnupperte der Mann, der beim EHV das Trikot mit der Rückennummer 16 trägt, bereits Bundesliga-Luft.

Und was sagt der Neu-Hagener selbst zu seinem Wechsel? „Ich erhoffe mir für mich das, was auch der Verein von mir fordert: die bestmögliche Entwicklung“, sieht sich Pascal Bochmann bereit für den nächsten Karriereschritt. Die Eintracht mit ihren professionellen Strukturen sei dafür genau der richtige Verein.

Ambitionierte Ziele

Und dass der 1,92 Meter große Torhüter jede Menge Ehrgeiz mitbringt, ist schon jetzt offensichtlich. „Wenn wir mittelfristig vielleicht um den Aufstieg mitspielen, möchte ich Teil der Mannschaft sein und mithelfen, dass wir unsere Ziele erreichen.“

