Eintracht Hagen gelingt in Coburg fast perfektes Spiel

Coburg/Hagen. Handball-Zweitligist Eintracht Hagen muss in Coburg viele Ausfälle verkraften, und dennoch gelingt den Grün-Gelben eine nahezu perfekte Partie.

Ein nahezu perfektes Auswärtsspiel: Die Zweitliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen trotzten großen Personalproblemen und sicherten sich durch einen 32:35 (13:16)-Sieg beim HSC 2000 Coburg zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf. „Aktuell sind wir trotz vieler Verletzte auf einem richtig guten Weg, das macht mich als Trainer sehr zufrieden“, sagte ein erleichterter VfL-Trainer Stefan Neff nach der Partie.

Zerfahrener Spielbeginn

Zerfahren starteten beide Teams in die Partie. Die ersten sieben Angriffe mündeten entweder in einem technischen Fehler oder in einem Fehlwurf. Und so dauerte es über sechs Minuten, bis die Hagener durch Valentin Spohn zum 1:2 das erste Mal trafen. Die Coburger schüttelten in der Folge die Anfangsschläfrigkeit besser ab und gingen mit 9:6 (15.) durch Fynn Herzig in Führung. Doch dann wurden die Grün-Gelben nahezu minütlich stärker. Offensiv machte man genau dort weiter, wo man beim letzten 40:36-Heimsieg gegen die HSG Konstanz aufgehört hatte. Allen voran Kim Voss-Fels, der zuletzt eine perfekte Wurfquote von 9/9 hinlegte, strotzte nur so vor Selbstvertrauen und traf nach Belieben. Mit einer Quote von zehn Treffern aus zwölf Versuchen überragte der Linkshänder als bester Torschütze des Spiels.

Aber nicht nur Voss-Fels strahlte auf dem Feld vollste Überzeugung aus, die Eintracht löste die Partie als Kollektiv und wirkte gar im Vergleich zu Beginn der Saison wie ausgewechselt. Alle Akteure leisteten sich im Abschluss kaum Fehlwürfe und trafen hochprozentig. So konnte man es sich sogar erlauben, nach Ballgewinnen zwei Mal ohne Konsequenzen das leere Tor der Coburger zu verfehlen. Beim 28:20 durch – wen auch sonst – Voss-Fels (43.) hatten sich die Gäste einen deutlichen Vorsprung herausgespielt. Und wenn es nach dem VfL gegangen wäre, hätte das Spiel zu diesem Zeitpunkt gerne abgepfiffen werden können.

Valentin Schmidt fällt verletzt aus

Denn die Kräfte schwanden, neben Philipp Vorlicek, Julian Renninger, Daniel Mestrum, Luca Klein, Damian Toromanovic und Jan-Lars Gaubatz fiel kurz vor der Partie auch noch Kapitän Valentin Schmidt aus, der sich beim Aufwärmen eine Muskelverletzung zuzog.

Diesen personellen Vorteil nutzten die Coburger noch einmal aus und waren zehn Minuten vor Spielende wieder auf 27:30 dran. Doch wie schon die gesamte Partie über leisteten sich die Hagener in der Defensive keine großen Schnitzer und auch VfL-Torwart Maurice Paske gelangen in den richtigen Momenten Paraden. Trotz leerer Tanks verloren die Volmestädter zudem nicht die Leichtigkeit und kämpften sich am Ende souverän über die Ziellinie. „Ein guter, wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir in der Pause regenerieren und mal sehen, wer dann zurückkommen kann“, hofft Sportdirektor Michael Stock auf möglichst viele Genesungen während der zweiwöchigen Länderspielpause.

Klar ist aber auch: Wenn die Eintracht so spielt wie in Coburg, wird man nicht mehr lange in der unteren Tabellenregion verharren.

Statistik

VfL Eintracht Hagen: Paske (12 Paraden), Grzesinski (1 Siebenmeter-Parade), Mahncke; Bürgin, Becker, Norouzi (6), Pröhl, Schmidt (1/1), Voss-Fels (10), Spohn (5), Stüber (2), Stefan (2), Jukic (5), Richter, Busch (4).

Beste Torschützen Coburg: Ossowski (9/2), Schäffer (5), Jäger (5/3).

Zuschauer: 1916.

