Eintracht Hagen: Diesen Spieler will Neff schon lange haben

Hagen. Handball-Zweitligist Eintracht Hagen gibt den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekannt. Trainer Neff verfolgt den Spieler schon lange.

Die Zweitliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen können sich über den nächsten externen Zugang für die kommende Saison freuen: Pierre Busch (21) wechselt vom Ligakonkurrenten TV Großwallstadt in die Volmestadt. Der Linkshänder unterschreibt einen Vertrag bis 2024. In der laufenden Saison erzielte der Rechtsaußen bislang 56 Tore. „Die sportliche Aufgabe in Hagen hat mich direkt angesprochen. Die Ziele des Vereins überschneiden sich mit meinen persönlichen Zielen und das ist die 1. Liga. Ich bin davon überzeugt, dass der VfL Eintracht Hagen genau der richtige Verein für mich ist, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen“, erklärt Pierre Busch.

Eintracht-Trainer Stefan Neff hat schon länger ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen: „Bereits als Pierre noch in der Akademie des VfL Gummersbach gespielt hat, habe ich ihn immer mal wieder beobachtet und so ganz habe ich ihn nie aus den Augen verloren.“

