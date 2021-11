Eintracht Hagen: Das erste Topspiel ist ausverkauft

Noch voller als beim Spiel gegen Dessau-Roßlauer wird es heute Abend in der Krollmann-Arena.

Hagen. Das erste Topspiel des Handball-Zweitligisten VfL Eintracht Hagen ist ausverkauft. Aber für das zweite Spitzenspiel gibt es noch Karten.

Ausverkauft! Lange Zeit mussten die Handballer des VfL Eintracht Hagen auf Zuschauer verzichten, ihre Aufstiegsrunde und den Sprung in die 2. Bundesliga feierten sie im kleinen Kreis. Doch damit ist heute Abend Schluss. Wenn Spitzenreiter VfL Gummersbach heute Abend (19.30 Uhr) zum Topspiel nach Hagen reist, können die Eintracht-Verantwortlichen in der Krollmann Arena etwas besonderes vermelden: Ausverkauft! Es wird keine Karten mehr an der Abendkasse geben.

Doch wer sich ein Spiel der Hagener Handballer nicht entgehen lassen will, hat schon am kommenden Sonntag (18 Uhr) die nächste Gelegenheit. Gegen den Tabellendritten TV Hüttenberg muss das Team von Trainer Stefan Neff schon am Ende der Woche wieder ran. Und für die Partie gibt es noch ausreichend Tickets. Zum Verkauf kommen Sie hier.

