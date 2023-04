Eintracht Hagen: Bitterer kann Partie in Dresden nicht enden

Dresden. Eintracht Hagen verliert beim HC Elbflorenz mit 25:26. Ganz bitter: Zwei Sekunden vor Ende kassieren die Grün-Gelben das alles entscheidende Tor.

28 Spiele hat der VfL Eintracht Hagen in dieser Saison der 2. Bundesliga absolviert, und noch kein einziges Mal endete eine Partie der grün-gelben Handballer unentschieden. Spätestens an diesem Donnerstagabend wäre es aber mal Zeit gewesen für eine Punkteteilung – mindestens. Das Spiel zwischen dem HC Elbflorenz und der Eintracht war wahnsinnig umkämpft und emotional, schließlich spielen beide Teams gegen den Abstieg. 25:25 stand es wenige Momente vor Schluss, aber dabei blieb es nicht.

Bei nur noch zwei Sekunden Spielzeit wuchtete Dresdens überragender Routinier Lukas Wucherpfennig den Ball zum 26:25 ins Netz. Ungebremste Freude aufseiten der Gastgeber, Frust im Hagener Lager. „Wir sind maximal enttäuscht“, konstatierte Michael Stock, Sportdirektor der Eintracht. „Am Ende ist es der eine Fehler mehr, der zur Niederlage geführt hat. Das Spiel konnte heute in alle Richtungen gehen.“

Guter Start der Eintracht

Die Eintracht präsentierte sich zunächst hellwach und stabil in der Abwehr, beim 5:4 der Hagener in der 13. Spielminute hatte Dresdens Trainer André Haber genug gesehen. Nach einer Auszeit des HC kamen die Sachsen besser in Fahrt, obwohl sie nach einem harten Foul von Nils Kretschmer zwei Minuten in Unterzahl klarkommen mussten. Elbflorenz spielte nun mit mehr Emotionen und zauberte am Mittelkreis, während der Hagener Angriff von Statik geprägt war. Nach dem 5:6 durch Pierre Busch (15.) gelang den Gästen neun Minuten lang kein Treffer mehr, bis Philipp Vorlicek sie erlöste (10:7/15.).

Und damit läutete er eine ordentliche Hagener Phase ein. Der Eintracht gelang zwischen der 23. Minute und 30. Minute ein 5:2-Lauf. Ganz stark: Eintracht-Talent Arvid Dragunski nahm ein Stürmerfoul auf und traf anschließend noch zwei Tore zum 11:10 und 11:11-Ausgleich – die Eintracht war wieder im Geschäft. „Arvid hat ein tolles Spiel gemacht“, lobte Michael Stock.

Fast in letzter Sekunde versenkte HC-Kreisläufer Michael Schul einen Ball ins lange Eck zum 11:12-Halbzeitstand.

Pouya Norouzi dreht auf

Der Lauf der Grün-Gelben setzte sich nach Wiederanpfiff fort. Erneut musste Dresden in Unterzahl agieren, und diesmal nutzten die Eintrachtler ihren auch Vorteil aus. In der 38. Minute traf Torwart Mats Grzesinski ins leere Dresdner Tor – 14:17, höchste Hagener Führung, Auszeit Elbflorenz. Die Gastgeber kämpften sich wieder in die Partie, schließlich müssen auch sie aufpassen, nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Während aufseiten der Hagener Pouya Norouzi nach einer blassen ersten Hälfte einen Ball nach dem anderen ins Netz schickte, lief Dresdens Lukas Wucherpfennig heiß. Der erfahrene Rechtsaußen der Sachsen brachte seine Farben die erste Führung seit Beginn der zweiten Halbzeit (24:23/56.).

Auf der anderen Seite war es Dresdens überragender Torwart Marino Mallwitz, der dem Hagener Angriff Parade um Parade zusetzte. Aber was Mallwitz kann, das kann Grzesinski auch. Nachdem Alexander Becker mit einer Zwei-Minuten-Strafe belegt wurde, hielt Hagens Keeper in der letzten Minute gleich zwei Siebenmeter hintereinander. Somit blieb es beim 25:25. 27 Sekunden vor dem Ende nahm Hagens Trainer Stefan Neff eine Auszeit, aber was danach passierte, war maximal bitter für die Gäste. Nachdem Valentin Schmidt den potenziellen Siegeswurf an den Pfosten setzte (59:47 Min.), warf der HC alles nach vorne. Per Tempogegenstoß war es – wer auch sonst – Lukas Wucherpfennig, der Grzesinski überwand und die Ballsport-Arena zum Explodieren brachte.

„Wir hatten heute sehr gute Möglichkeiten, hier zu punkten“, bedauerte Michael Stock. „Im Endeffekt fragt man sich dann: An welcher Stelle hat man das Spiel hergeschenkt?“

Eintracht: Grzesinski (8 Paraden, 1 Tor), Paske; Norouzi (6), Busch (6), Dragunski (5), Vorlicek (2), Schmidt (4/2), Voss-Fels (1), Becker, Jukic, Pröhl, Richter, Bürgin.

