Eintracht Hagen bietet Spannung bis zur letzten Sekunde

Eisenach. Im nächsten Duell gegen eine der Top-Mannschaften macht es Handball-Zweitligist bis zur Schlusssirene spannend.

Was ein Spiel! Was ein Aufbäumen! Beim haushohen Favoriten und Tabellenzweiten ThSV Eisenach lieferte Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen bis zur letzten Sekunde einen beinharten Kampf – und musste sich am Ende doch mit 29:31 (11:15) geschlagen geben.

Die Thüringer unterstrichen von Beginn an, dass sie nicht nur auf dem zweiten Tabellenplatz stehen, sondern auch Aufstiegsambitionen angemeldet haben. So dauerte es bis zur sieben Minute, ehe die Hagener das erste Tor durch Pouya Norouzi bejubeln durften.

Die Gäste taten sich mit der Abwehr des Thüringer Sportvereins schwer – und auch die eigene Eintracht-Defensive brauchte Anlauf, bis sie rund lief. Schon beim 4:7 (17.) sah sich Eintracht-Trainer Neff zur ersten Ansprache der Partie genötigt, um seine Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Und das zahlte sich Stück für Stück aus, auch wenn die Hagener offensiv unter ihren Möglichkeiten blieben. Dank einer Parade von Torwart Maurice Paske und einem schnellen Treffer von Kapitän Valentin Schmidt ging die Eintracht mit einem 11:15-Rückstand in die Pause. „Leider sind wir in der ersten Halbzeit mit der Abwehr von Eisenach noch nicht so klar gekommen“, sagte Hagens Sportdirektor Michael Stock und ergänzte: „Wir waren froh, dass wir nur mit vier Toren Rückstand in die Halbzeit gegangen sind. Ich finde aber, dass wir dann eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt haben.“

Starker Rückhalt im Tor

In dieser drehten die Gäste noch einmal auf, spielten mutig nach vorne und hatten mit Maurice Paske einen starken Rückhalt im Tor. Während in der ersten Halbzeit auch noch Mats Grzesinski und Tobias Mahncke zu Kurzeinsätzen kamen, hielt Paske in den zweiten 30 Minuten allein die Stellung und steuerte schon in den ersten 90 Sekunden zwei wichtige Paraden bei.

Am Ende des Abends kam der Eintracht-Keeper auf starke 17 gehaltene Bälle. Nach einer weiteren Parade in der 48. Minute und einer zuerst vergebenen Chance vom stark aufspielenden Josip Jukic verkürzte Frederic Stüber auf 20:22 – erstmals lagen die Hagener nur mit zwei Toren zurück. Auch die 1351 Zuschauer in der Werner-Aßmann-Halle merkten: Es war noch etwas möglich in dieser Partie. Der Sieg war dem Favoriten aus Thüringen noch nicht sicher. Beim 24:27 (56.) nahm Neff seine letzte Auszeit und schwor sein Team noch einmal auf eine packende Schlussphase ein.

In der 59. Minute verkürzte Josip Jukic erstmals auf einen Ein-Tore-Rückstand – 28:29.

Genau 60 Sekunden vor der Schlusssirene nahm Heim-Coach Mischa Kaufmann beim 30:29 für sein Team seine letzte Auszeit. Die Schiedsrichterinnen zeigten nach dem Wiederanpfiff passives Spiel der Thüringer an, noch vier Pässe blieben den Hausherren. Doch Jannis Schneibel veredelte mit seinem siebten Treffer den Sieg für den Tabellenzweiten. Allzu enttäuscht war man im Eintracht-Lager nach der Niederlage aber nicht. Sportdirektor Stock: „Es sind Nuancen, die fehlen. Wir zeigen jede Woche, dass wir gegen die Spitzenteams auf Augenhöhe sein können.“

