Eintracht Hagen: Beständigkeit auf einer wichtigen Position

Hagen Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen einigt sich mit Maurice Paske auf eine Verlängerung. Warum der Keeper hier einen so guten Ruf genießt.

Wenn sein Name am Freitagabend vorm NRW-Derby gegen GWD Minden bei der Teamvorstellung fällt, werden die Fans wohl besonders laut klatschen und jubeln: Torhüter Maurice Paske bleibt dem VfL Eintracht Hagen bis mindestens Sommer 2026 erhalten. Der 27-Jährige hat seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert. Das gab der heimische Handball-Zweitligist am Mittwochabend bekannt.

Menschlich und sportlich „top“

„Uns war wichtig, dass wir Beständigkeit im Tor haben“, wird Joachim Muscheid, zusammen mit Michael Ness Geschäftsführer der Handball-Management GmbH, in einer Pressemitteilung der Eintracht zitiert. Sportdirektor Michael Stock ist ebenfalls voll des Lobes und freut sich über Kontinutität auf einer so wichtigen Position: „Sowohl sportlich wie auch menschlich hat sich Maurice top eingefügt in die Mannschaft“, so Stock.

Sowohl beim Kantersieg im Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen als auch am vergangenen Montag in Potsdam hatte der 1,90 Meter große Keeper mit starken Leistungen überzeugt. „Ein super-angenehmer Typ, der menschlich wie sportlich hervorragend in die Mannschaft passt“, beschreibt Eintracht-Trainer Stefan Neff den Mann mit der Rückennummer 12, der seine Qualitäten (Neff: „Maurice ist beweglich und emotional“) auch in den kommenden zweieinhalb Jahren für die Eintracht einbringen wird - das nächste Mal schon am Freitag gegen den TSV GWD Minden.

Im Sommer 2022 war Paske vom damaligen Zweitliga-Absteiger TV Emsdetten zu den Grün-Gelben gewechselt und hatte sich seitdem die Position im Tor vornehmlich mit Mats Grzesinski sowie hin und wieder auch mit Torwarttrainer und Backup Tobias Mahncke geteilt. Das Handballspielen hat er beim GSV Eintracht Baunatal gelernt.

