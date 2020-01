Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einige Läufe bringen TSV-Damen 81:73-Sieg gegen DJK Frankenberg

Eine durchschnittliche Leistung reichte den Basketball-Damen des TSV Hagen 1860 zum 81:73 (46:39)-Sieg gegen die DJK Frankenberg. Die Gäste erwiesen sich als unangenehm zu spielender Gegner, so ermöglichte der TSV nach 15:9-Führung (7. Minute) durch viele Unkonzentriertheiten und fehlende Präsenz und Körperlichkeit Frankenberg einen 12:4-Lauf zur Viertelführung (19:21). Erst gegen Ende der ersten Hälfte ging man mit einem 15:2-Lauf in Führung. Mit der Umstellung auf eine Zonenverteidigung brachte der TSV die Gäste in der Folge aus dem Konzept bringen, Elina Stahmeyer und Sarah Dorlöchter punkteten in entscheidenden Phasen immer wieder und stellten die Weichen auf Sieg „Wir hatten zwei bis drei Läufe, in denen wir richtig gut waren und die uns auch letztendlich den Sieg gebracht haben“, sagte Trainer Yannik Springkämper „Ansonsten war das heute viel Stückwerk.“

TSV Hagen 1860: Birtner (2), Perlick (7), Colakoglu (2), Röspel, Scheller (2), Mücke (8), Dorlöchter (18), Schlatt (11), Stahmeyer (31)