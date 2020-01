Eine Legende gibt Ringern Tipps

Hossein Alipour ist ein lebende Legende des Ringersports. Nicht nur in Herdecke, sondern International. Für die Herdecker Oberliga-Ringer ist er ein Vorbild.

Als kleiner Junge, mit neun Jahren, hat Hossein Alipour das Ringen in seinem Heimatland, dem Iran, angefangen. Während das Ringen in Deutschland eher zu den Randsportarten zählt, ist es im Iran Volkssport Nummer eins. „Viele Bekannte und Verwandte haben damals gerungen, deswegen habe ich dann auch angefangen“, erklärt Alipour seinen Weg zum Sport.

In den folgenden Jahren trainierte der heute 74-Jährige viel und hart – gepaart mit seinem Talent, entwickelte er sich schnell zu einem erfolgreichen Sportler. Im Iran hat er immer in der höchsten Liga gekämpft und an vielen Turnieren teilgenommen. „Das Niveau im Iran war höher als in Deutschland. Die Kämpfe waren schwerer,“ denkt Alipour an die Zeit in seiner Heimat zurück. 1970 dann hat er mit dem zweiten Platz bei den iranischen Meisterschaften die Teilnahme an der Weltmeisterschaft knapp verpasst.

Durch die erfolgreiche Karriere im Iran wurden auch internationale Sportfunktionäre auf Alipour aufmerksam. Als 1973 die WM dann in Teheran, der Hauptstadt des Irans, stattfand, lernte er den Präsidenten des Deutschen-Ringerbundes kennen. Mit seiner Hilfe konnte das iranische Ringertalent noch im selben Jahr seine Karriere in Deutschland beginnen.

Aus dem Iran ins Ruhrgebiet

Sein Bruder, Kemal Alipour, der ebenfalls erfolgreicher Ringer war, kämpfte zu der Zeit bereits in der ersten Bundesliga. Schnell folgte Hossein Alipour dem Weg seines Bruders und unterschrieb einen Vertrag in der ersten Bundesliga, bei ASV Heros Dortmund. Der Dortmunder Traditionsverein ist in Ringerkreisen gut bekannt: Zusammen mit VfK Schifferstadt sind die Dortmunder mit zehn deutschen Meisterschaften Rekordhalter im Ringen.

Der „persische Knoten“

Die Zeit in Dortmund war für die Brüder eine bedeutende und erfolgreiche. „Bei Heros Dortmund war ich drei Jahre lang unbesiegt. Die Medien schrieben damals viel über die Gebrüder Alipour. Wir waren beide sehr erfolgreich,“ so Hossein Alipour. Die im Ringer-Sport bekannte Beinschraube hatte er als erster Ringer in seinen Kampf integriert. Die Medien nannten diese Kampftechnik daraufhin den „persischen Knoten“.

1980 konnte Hossein Alipour dann seine Profi-Karriere mit einem letzten Sieg in der Bundesliga gebührend beenden. Nach 20 Jahren Pause, packte ihn dann nochmal das Wettkampf-Fieber. Im Jahre 2000, schnürte der inzwischen 54-jährige, seine Schuhe bei der TSG-Herdecke. Kurz danach hatte auch sein Sohn, Reza Alipour, für die kommende Oberligasaison hier unterschrieben.

Der Herdecker-Trainer, Holger Nowakowski, war schon zu Bundesligazeiten ein großer Fan von Hossein Alipour: „Ich bin früher mit meinen Eltern immer zu Heros Dortmund gefahren, um die Kämpfe zu sehen. Hossein war mein absoluter Held. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal zusammenarbeiten“, erinnert sich Nowakowski.

Die große Erfahrung des Weltklasse-Ringers und seine Liebe für den Sport, sind für den Herdecker Ringersport ein großer Gewinn. „Hossein ist ein sehr wertvoller Teil unseres Vereins. Er ist immer in voller Montur beim Training. Er gibt Tipps und verbessert die Fehler der Sportler. Manchmal ringt er sogar noch selbst mit. Er ist ein absolutes Vorbild für alle – gerade für die jungen Leute“, erklärt Trainer Nowakowski.

In Herdecke angekommen startete Hossein Alipour dann seine zweite Karriere in der sogenannten Veteranenklasse. Hier gehen Kämpfer zwischen 35 und 60 Jahren, in verschiedenen Konkurrenzen, an den Start. Bereits im Jahr 2001, also nach nur einem Jahr aktiven Trainings, gewann Alipour in Aachen die German Masters. Es folgten Teilnahmen an Weltmeisterschaften in Serbien, Lettland und dem Iran. Bei allen Turnieren stand Hossein Alipour hinterher auf dem Treppchen.

Alipour holt einhändig Bronze

Bei der Veteranen-Weltmeisterschaft 2005, in seinem Heimatland Iran, holte Alipour die Bronzemedaille und das obwohl er seine Kämpfe mit einer schwerwiegenden Verletzung bestritt. In einem Trainingskampf riss er sich den linken Bizeps-Muskel. „Ich habe die Schwellung dann unter einem Handtuch versteckt, ansonsten hätten mich die Ärzte nicht weiterringen lassen. So habe ich dann quasi einhändig noch Bronze geholt,“ erinnert sich Alipour.

Im Jahre 2008 war dann Schluss mit den Wettkämpfen, da die Altersgrenze erreicht war. Seitdem trainiert Alipour nur noch aus Leidenschaft. Bei der TSG-Herdecke ist er geblieben und bereut es bis heute nicht: „Das hier im Verein sind sehr liebe Menschen. Wir kommen hier alle sehr gut miteinander aus. Deswegen bin ich geblieben.“

Wenn er dürfte, würde Alipour immer noch Wettkämpfe bestreiten. Doch auch ohne den Wettstreit ist das Ringen für den Herdecker ein großer Teil seines Lebens. Er besucht Kämpfe und hilft den Nachwuchsringern der TSG. Ob er sich vorstellen kann, mit dem Ringen aufzuhören? „Solange ich mich bewegen kann, werde ich weitermachen. Ich habe das Ringen im Blut. Wenn ich mal eine Zeit nicht auf der Matte bin, dann werde ich krank. Ich liebe das Ringen“, antwortet er.