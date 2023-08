Ein Macher mit Herz: Große Trauer um Stephan Lorch (62)

Hagen. Die Hagener Handballwelt hat einen Funktionär verloren, der ebenso erfolgreich wie sympathisch war. Ein Nachruf auf Stephan Lorch (62).

Der ehemalige Handballer und Funktionär Stephan Lorch aus Hagen ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Sein Tod sorgt nicht nur bei seinem Heimatverein TS Selbecke, sondern in der ganzen Hagener Handball-Welt für Trauer und Fassungslosigkeit. Wie die Turnerschaft aus Selbecke auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, starb Lorch am 20. August nach kurzer und schwerer Krankheit.

„Es ist nicht in Worte zu fassen, was Stephan als Mensch, Sportler und Geschäftsführer für unseren Verein geleistet hat“, sagt die 1. Vorsitzende der TS Selbecke, Andrea Claußnitzer über ihren verstorbenen Vorstandskollegen.

Anfang der 1970er Jahre packte ihn die Faszination für den Handballsport – und sie ließ ihn nie wieder los. Seine Anfänge als aktiver Spieler machte er bei Selbecke. Doch das Talent des wurfgewaltigen Linkshänders blieb auch anderen Vereinen nicht verborgen. Und so wechselte er schon als Jugendlicher zum VfL Eintracht Hagen, als Senior ging er unter anderem in der Oberliga mit dem Letmather TV auf Tore-Jagd.

Rückkehr zu Selbecke

Nach einem weiteren Engagement bei der Hagener Eintracht, wo er in der Verbandsliga mehrmals Torschützenkönig wurde, kehrte er wieder zu seinen sportlichen Wurzeln zurück – und prägte das erfolgreichste Team, das es in der Geschichte der Selbecker Turnerschaft jemals gab. So schaffte das Team zwei Aufstiege in Folge. Lorch und seine Mitstreiter verpassten 1992 dann nur knapp den Aufstieg in die Verbandsliga.

Unverzichtbar machte Lorch sich später vor allem als Funktionär, Trainer und wichtiger Ansprechpartner, der mit seiner offenen und sympathischen Art sowohl im eigenen Verein als auch bei anderen Vereinen überaus beliebt war. Mehr als 25 Jahre diente er Selbecke als Geschäftsführer und trug in dieser Zeit maßgeblich zum Erfolg des Vereins bei.

Er war ein Macher mit Herz und ein Mensch, dem die Gemeinschaft wichtiger war als seine eigenen Interessen und Bedürfnisse. Auf sein Wort konnte man sich verlassen und wer im Verein ein Problem hatte, der fand bei Stephan Lorch einen tatkräftigen und gutmütigen Helfer, der niemanden im Stich ließ. Nicht nur seinen Freunden und seiner Familie wird er deshalb so sehr fehlen.

