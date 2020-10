Ein Landesmeistertitel geht an den TuS Ende

Herdecke. Erstmals seit langem fanden wieder Taekwondo-Meisterschaften statt: Dabei holte der TuS Ende etliche Medaillen, darunter eine aus Gold.

Nach einer langen Zeit, in der der Trainings- und Wettkampfbetrieb Corona bedingt lahm gelegt war, konnten Mitglieder der Taekwondo-Abteilung des TuS Ende nun wieder an einer Meisterschaft teilnehmen. Die Nordrhein-Westfälische Taekwondo Union (NWTU) hatte eine Landesmeisterschaft Technik auf die Beine gestellt, die anders als gewohnt absolviert wurde. Per fester Termineinladung durften die Sportler an vier verschiedenen Sportstätten ihre Formen präsentieren. Paar und Synchronteams durften nicht starten, so dass nur Einzelmeister gekürt wurden. Per Videoaufzeichnung wurden im Anschluss die Bewertungen der Kampfrichter durchgeführt und die Ergebnisse veröffentlicht. Der TuS Ende war dabei sehr erfolgreich, gewann einmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze.

Vor allem die Gruppe der 15- bis 17-jährigen Sportlerinnen wurde eindeutig vom TuS Ende dominiert. Gleich fünf Starterinnen konnte der Herdecker Verein hier ins Rennen schicken. Den deutlichen Sieg mit 41,0 Punkten und damit den erneuten Landesmeistertitel im Einzel erkämpfte sich Mia Merfeld, die Vereinskolleginnen Jaquline Bencun (39,8 Punkte) und Viktoria Kroes (38,8) gewannen Silber- bzw. Bronzemedaille. Kiara Bierkhahn (38,6) auf Platz vier und Emilia Grzechca (36,4) als Sechste ließen dem restlichen Starterfeld ebenfalls kaum eine Chance. Die zwölfjährige Jasmin Flotow musste nur einer Konkurrentin den Vortritt lassen und holte den VizeLandesmeistertiel in ihrem ersten Jahr in dieser Altersklasse Lucy Mieck erreichte Platz sieben.

Rang vier in der Vereinswertung

Ebenfalls Vizelandesmeister darf sich Robin Schlickmann bei den Herren der 18- bis 30-jährigen nennen. Emily Nitsche bewies bei ihrem ersten Start in der Klasse der 18- bis 30-jährigen Damen, dass sie auch bei den Erwachsenen mithalten kann. Mit nur 0,2 Punkten Rückstand zur mehrfachen Europameisterin Jessica Rau sicherte sie sich die Bronzemedaille. Bei den Sportlern der Klasse 15 bis 17 Jahre verpasste Florian Bietz als Fünfter knapp das Treppchen. Unter insgesamt 23 Klubs belegte der TuS Ende mit guten Ergebnissen Platz vier in der Vereinswertung.