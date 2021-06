Ein Abschied und ein neues Gesicht bei Eintracht Hagen

Hagen. Zwei Jahre lang leitete Eike Weinberg als Marketingchef die Geschicke bei Eintracht Hagen. Nun übernimmt ein neues und doch bekanntes Gesicht.

Kann man den FC St. Pauli, Kultverein in der Fußballszene, eigentlich mit einem Handball-Drittligisten aus Hagen vergleichen? Kann man. Denn genau das tat Eike Weinberg im Rahmen seiner Masterarbeit zu Beginn des Jahres. Seit 2019 ist der 31-jährige für Eintracht Hagen aktiv, wirkt als Referent der Geschäftsleitung und Marketingleiter an der Außendarstellung des ambitionierten Handball-Drittligisten mit. Bis jetzt. Aus privaten und beruflichen Gründen zieht es den Handballer nach Köln. „Ich habe in und um den Verein viele tolle Leute kennengelernt, die zu Freunden wurden und es hoffentlich auch bleiben“, blickt Weinberg auf seine Zeit in der Volmestadt zurück.

Wehmut schwingt mit

Und auch Geschäftsführer Joachim Muscheid blickt „mit ein wenig Wehmut“ dem Abschied entgegen: „Neue Ziele sind immer wichtig. Sie geben Impulse und Motivation. Er wird an seinen neuen Aufgaben weiterwachsen, genauso wie es hier bei der Eintracht auch war.“

Doch bevor Weinberg den Verein verlässt, hat er, wie alle, noch ein großes Ziel: „den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga, den ich gerne gemeinsam mit den Jungs feiern würde und wofür wir alles tun werden.“ Die erste Hürde für diesen Aufstieg müssen die Eintrachtler am kommenden Samstag (19 Uhr) im Heimduell gegen den HC Oppenweiler/Backnag nehmen.

Nachfolger aus den eigenen Reihen

Einen Nachfolger kann die Eintracht präsentieren: Julien Wegener, selbst als Spieler in der dritten Mannschaft aktiv, wird künftig die Marketing-Aufgaben übernehmen.

„Wer hat schon die Möglichkeit, für seinen Heimatverein zu arbeiten und ihm zu helfen, sich immer weiter professioneller aufzustellen. Es ist eine Herzensangelegenheit für und mit dem Verein zu arbeiten“, freut sich der 24-Jährige gelernte Industriewirt auf seine neuen Aufgaben. Aktuell macht er zudem eine Weiterbildung zum Betriebswirt an der IHK.

