Drei Tore: Manno führt Hagen 11 an Tabellenspitze

Mit einem klaren und ungefährdeten 3:0 (1:0)-Heimsieg im letzten Pflichtspiel des Jahres 2019 gegen den FSV Werdohl verabschiedete sich Fußball-Landesligist SpVg Hagen 11 in die Winterpause. Als aktueller Tabellenführer - zumindest bis Sonntag – können die Elfer in Ruhe ihre Weihnachtsfeier und gleichzeitig den 45. Geburtstag ihres Sportlichen Leiters Kai Langenbruch zelebrieren.

SpVg. Hagen 11: Ester; Capeller (75. Vormann), Möller, Schattling, Tupalla, Manno, Fischer (88. Wehner), Hengesbach, Demirtas, Schwan (65. Ropiak), Sentürk (83. Hellmig). Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Gaetano Manno (15., 58. und 86. Minute)

Gegen Werdohl machten die Hausherren von Beginn an mächtig Druck und griffen ihre Gegenspieler bereits an deren Strafraum an. Den ersten Schuss aufs Tor gab zwar der FSV ab (9.), aber einen von der ganz harmlosen Sorte. In der 15. Minute schlug Gaetano Manno einen Eckball scharf auf den kurzen Pfosten. Dort behinderten sich zwei Feldspieler und der Gästetorwart - und irgendwie trudelte der Ball über die Torlinie. Der Platzsprecher schrieb das Tor Manno zu, obwohl sicher noch ein FSV-Akteur den Ball zuletzt berührt hatte.

Aber wer und wie auch immer, die Gastgeber hatten nun Spiel und Gegner sicher im Griff. Elfer-Keeper Niklas Ester musste nur ein Mal bei einem der seltenen Werdohler Konter ernsthaft eingreifen. Aber trotz gefühlten 80 Prozent Ballbesitz sprang offensiv nicht viel heraus, klare Torchancen erspielten sich die Hausherren zunächst nicht. Manno scheiterte einmal aus kurzer Distanz (31.), fünf Minuten später verzog Kemal Sentürk einen Kopfball. Kurz vor der Pause traf Manno mit einem Schuss aus der Drehung nur das Lattenkreuz. Für die zweite Halbzeit hatte sich der FSV wohl etwas vorgenommen, denn die Gäste wirkten nun mutiger. Doch in der 58. Minute wurde Manno 18 Meter vor dem Werdohler Gehäuse gefoult und zirkelte den fälligen Freistoß über die Mauer hinweg zum 2:0 ins Tor. „Das zweite Tor war extrem wichtig für uns, denn danach hat Werdohl wieder nachgelassen“, resümierte Elfer-Coach Stefan Mroß.

In der Folge verflachte die Partie ein wenig, kein Team konnte sich mehr entscheidend durchsetzen. Nach einem Pass von Alexander Möller hatte Sentürk die Chance auf den dritten Treffer, aber er verpasste die Vorentscheidung (76.). Die gelang dann Manno vier Minuten vor Schluss, als er einen Ball noch erlief, im Fallen am Gästekeeper vorbei zum 3:0-Endstand einschob und so mit seinem Dreierpack zum Spieler des Abends wurde. „Gegen einen guten Gegner, der uns mit seiner tiefen Abwehr das Leben schwer gemacht hat, haben wir trotz der vielen Ausfälle eine gute Leistung gezeigt und auch verdient gewonnen“, bilanzierte Mroß. „Jetzt haben sich die Jungs auch eine schöne Feier verdient.“