Doppelrolle: Herdecker gewinnt auf Matte Gold und coacht

Herdecke/Halle Starke Konkurrenz treffen die redletics beim Bundesranglistenturnier. Ein Herdecker gewann sogar Gold:

Für drei Vollkontakt-Sportler des Herdecker Taekwondo-Vereinsredletics ging es zum Bundesranglistenturnier nach Halle an der Saale. Marco Gertner, Tom Wember und Elias Möller machten sich bereits freitags mit Coach Max Merfeld auf den Weg, um sich dort abends für das Turnier am Samstag registrieren und wiegen zu lassen.

Marco Gertner gewinnt bei Senioren

In der beeindruckenden Sporthalle Brandberge übernahm Marco Gertner an diesem Tag eine Doppelrolle. Dabei überzeugte er auf ganzer Linie: Als Sportler startete er bei den Senioren in der Leistungsklasse 2. Er dominierte seinen Gegner von Anfang an, setzte die Anweisungen seines Coaches direkt um und gewann die erste Runde souverän. In der zweiten Runde startete er mit einem 1:0 aus einer komfortablen Position, kämpfte mutig und kraftvoll und landete sogar einen gedrehten Tritt zum Kopf, der mit fünf Punkten honoriert wurde. Gertner gewann Gold bei den Senioren.

Talente unterliegen knapp

Tom Wember und Elias Möller wurden für ihre ersten Kämpfe jeweils die Kampfnummer 3 zugelost, sie mussten also nahezu zeitgleich auf die Matte. Ein zweiter Coach wurde also benötigt, diese Rolle übernahm Marco Gertner, der Elias Möller coachte. „Die beiden trainieren zusammen und geben auch in dieser Kombination ein gutes Team ab“, freute sich Merfeld. Der Herdecker Kadett traf auf einen Gegner aus Polen und machte seine Sache gut. In der ersten Runde unterlag er nur knapp, in der zweiten Runde konnte sich steigern und lag punktetechnisch - auch wegen eines imposanter Fauststoßes auf die Weste des Gegners - zunächst vorne. Daher war es mehr als ärgerlich, dass er die Runde aufgrund von zu vielen Minuspunkten am Ende doch verlor. „Auf einem Bundesranglistenturnier darf das nicht mehr passieren“, bedauerte Merfeld: „Da war mehr drin!“

Turnierabschluss in Wuppertal

Tom Wember kämpfte gegen einen deutlich stärkeren Gegner aus Hessen. In der ersten Runde unterlag er deutlich nach Punkten, nach einer Steigerung konnte er dann zeigen, was in ihm steckt. Letztlich unterlag er dem späteren Sieger seiner Klasse mit 0:2 und holte Bronze. Am Samstag geht es für die Vollkontaktler von redletics zum Internationalen Bergischen Löwencup nach Wuppertal, dem letzten Turnier in diesem Jahr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke