Sport Die kuriosesten Ausreden beim Fußball-Training in Wetter und in Herdecke

Wer als Fußballer nicht zum Training erscheint, muss eine Ausrede parat haben. Die örtlichen Übungsleiter erzählen von ihren kuriosesten Geschichten.

Wetter/Herdecke. Mal wieder ein Fußballtraining machen zu dürfen, wünschen sich die lokalen Akteure nach knapp zweimonatiger Unterbrechung mittlerweile mit Sicherheit. Der Trainingsfleiß scheint bei den örtlichen Fußballspielern jedoch in der Vergangenheit jedoch ab und zu nicht so hoch gewesen zu sein. Die Coaches der lokalen Fußballklubs erzählen von den kuriosesten Ausreden ihrer Spieler, nicht zum Training zu kommen:





Zu den erfahrensten Trainern vor Ort gehört Jürgen Lappe. Seit über 40 Jahren steht der heutige Trainer des TuS Esborn II an der Seitenlinie. "In der Zeit habe ich schon so einiges gehört, wo man hinterher wirklich nur drüber lachen kann", erzählt der Esborner.

Die kurioseste Ausrede, die ihm spontan einfällt, stammt aus seiner Zeit beim FC Silschede: "Das ist mit Sicherheit schon 15 Jahre her, da hat mich ein Spieler zehn Minuten vor dem Training angerufen und gesagt: 'Trainer, ich bekomme morgen mein neues Auto, und ich muss die Garage noch aufräumen. Zum Training schaffe ich es heute also nicht'", erinnert sich Lappe. "Da fragt man sich schon, ob derjenige einen wirklich für so blöd hält, dass man ihm das glaubt", sagt der Esborn-Trainer lachend.

Der mit dem Arzttermin

Auch in seiner Zeit beim FC Hiddinghausen erlebte der erfahrene Übungsleiter eine Situation, an die er heute manchmal noch zurückdenkt. "Wir haben um 19 Uhr trainiert, der Spieler hat mich dann um 17 Uhr angerufen und mir erzählt, dass er um 18.30 Uhr noch einen Zahnarzttermin hätte. Das lustige daran war, dass wir mittwochs trainiert haben. Wer sich auskennt, weiß: Einen Arzttermin an einem Mittwochabend zu bekommen ist irgendwie etwas schwierig", erinnert sich Lappe.

Natürlich ist Lappe während seiner langjährigen Tätigkeit auch schon die Mutter, beziehungsweise die Oma, aller Ausreden über den Weg gelaufen: "Ich hatte mal einen Spieler, der sehr unregelmäßig zum Training gekommen ist, aber immer eine Ausrede parat hatte. Ich bin ja aber nicht doof und habe mir notiert, wann er welche Ausrede benutzt hat. Als die Oma dann aber zum vierten Mal innerhalb eines halben Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, habe ich mal gefragt, ob er mich eigentlich für vollkommen dämlich hält. Seine Antwort war: 'Ja, das hört sich bestimmt blöd an, aber heute hat die Oma von meiner Freundin Geburtstag, da muss ich auf jeden Fall hin.' Da fällt einem natürlich nichts mehr zu ein", so Lappe.

Reichlich Erfahrung im Amateurfußball hat auch der ehemalige Trainer des FC Wetter, Markus Dönninghaus. Aktuell ist der 53-Jährige beim Bezirksligisten VfB Schwelm beschäftigt, beim Rückblick auf seine Zeit auf dem Harkortberg fällt ihm aber vor allem eine kuriose Ausrede ein: Nach dem Aufstieg in die Landesliga bat Dönninghaus sein Team zum Trainingsauftakt. In der Transferperiode bemühte sich der heutige Schwelm-Trainer um einen Ersatztorwart für Stammkeeper Florian Ricken. Der sagte seine Teilnahme am Training auch zu, allerdings kam etwas dazwischen. "Er rief mich etwa fünf Minuten vor Trainingsbeginn an und sagte mir, dass es etwas später werden würde, weil er noch im Stau steht. Ich dachte mir: 'OK, dann warten wir mal ab.' Es kann ja schon mal passieren, dass man auf der A1 im Stau steht." Allerdings traf der Schlussmann bis zum Ende der Trainingseinheit nicht auf dem Harkortberg ein. "Ich warte bis heute auf ihn. Nach seinem Anruf aus dem angeblichen Stau habe ich nie wieder etwas von ihm gehört", scherzt der ehemalige Coach des FC Wetter.

Auch das aktuelle Trainergespann des FC Wetter aus Semin und Fadil Salkanovic hat in seiner Vergangenheit beim SSV Hagen schon Erfahrung mit kuriosen Ausreden gesammelt. "Damals hat uns ein Spieler kurz vor Trainingsbeginn angerufen und gesagt, dass er krank sei. Am Abend habe ich dann bei Facebook reingeschaut und gesehen, wie der Spieler im Urlaub am Stand liegt. Das war schon der Hammer", erinnert sich Semin Salkanovic. "Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum man nicht einfach ehrlich ist und sagt, was Sache ist. Aber im Endeffekt kann man darüber schon schmunzeln", so der heutige Bezirksliga-Coach der Harkortberg-Elf.

Kris Kaczmarek aus Wetter, Trainer des Wittener B-Ligisten Sportfreunde Schnee, kann sich ebenfalls an eine Ausrede eines Spielers erinnern, zu der ihm nichts mehr einfiel: "Der Spieler hat mich kurz vor dem Treffpunkt angerufen und abgesagt, weil er ja zur Wahl gehen müsse. Derjenige war aber ehrlich gesagt so doof, dass ich mir schon vorstellen kann, was er gewählt hat. Dann habe ich ihm gesagt: 'Lass das lieber, da kommt bei dir sowieso nichts Gutes bei raus.' Das war das letzte Mal, dass wir Kontakt hatten", blickt der Coach zurück.