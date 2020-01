Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Bilanz der Hagener Fußball-Landesligisten

Die SpVg. Hagen 11 startete als Landesliga-Neunter der Saison 2009/10 ins Jahrzehnt, musste im Sommer 13 - in die Staffel 3 umgruppiert - absteigen. Als Bezirksliga-Meister 2016 kehrte man zurück in die Landesliga, stieg direkt mit einem Punkt Rückstand knapp wieder ab. Und kehrte im letzten Mai als souveräner Meister in die siebthöchste Klasse zurück.

Abgeschlagener Landesliga-Absteiger war der SSV Hagen am Ende der Saison 2009/10, der Neuanfang erfolgte in der Spielzeit 2011/12 in der Kreisliga A. Dort wurde man zweimal Meister, schaffte aber erst im zweiten Anlauf 2015 den Bezirksliga-Aufstieg in der Relegation. 2017 folgte der Sprung in der Landesliga, aus der man im Sommer wieder abstieg.

Etabliertes Landesliga-Team war der Hasper SV beim Start des Jahrzehnts, verpasste 2011 als Vizemeister den Sprung in die Verbandsliga erst in der Aufstiegs-Relegation. Ohne Sieg stieg der HSV dann 2016 aus der Landesliga und ein Jahr später auch aus der Bezirksliga ab. In der Kreisliga A hat man sich mittlerweile etabliert, ist aktuell Sechster.