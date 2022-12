Die besten 10 Tipps für das Sport-Wochenende in Hagen

Stimmung am Ischeland, Duelle der Tabellennachbarn und ein letztes Spiel vor der Winterpause. Das Sport-Wochenende hat wieder einiges zu bieten.

1. Sprungball am Ischeland

Nächstes Heimspiel für die Zweitliga-Basketballer: Phoenix Hagen empfängt am Sonntag um 17 Uhr die Karlsruhe Lions und hofft auf lautstarke Fan-Unterstützung.

2. Den Schwung mitnehmen

Im letzten Heimspiel des Jahres wollen die Oberliga-Handballer vom TuS Volmetal am Samstag um 19.45 Uhr gegen den HSC Haltern-Sythen den Schwung aus dem vergangenen Spiel mitnehmen.

3. Winterpause in Sicht

Noch einmal auflaufen, dann geht es für die Fußball-Landesliga in die Winterpause. Die SpVg. Hagen 11 empfängt auf Emst den SV Horst-Emscher (So., 14.30 Uhr).

4. Duell der Tabellennachbarn

Basketball-Regionalligist SV Haspe 70 will am Samstag gegen den Tabellennachbarn UBC Münster II einen Sieg feiern (19 Uhr).

5. Doppelt gefordert

Gegen den Spitzenreiter und das Schlusslicht müssen sich die Bundesliga-Faustballer des TSV Hagen 1860 beweisen. Am Samstag (16 Uhr) reist der TV Brettorf an, am Sonntag (11 Uhr) der Ahlhorner SV.

6. Besonderes Duell für die HSG

Besonders motiviert geht es für die Landesliga-Handballer der HSG Hohenlimburg ins Nachbarschaftsduell beim Letmather TV (Samstag, 19.15 Uhr).

7. Heimspieltag für den BCH

Die Zweitliga-Badmintonspieler des BC Hohenlimburg empfangen am Samstag um 14 Uhr den 1. CfB Köln und Sonntag um 14 Uhr den VfB GW Mühlheim.

8. Derby der Volleyballer

Bezirkliga-Derby in der Käthe-Kollwitz-Halle: Der TuS Volmetal empfängt am Sonntag um 15 Uhr den alten Rivalen TSV Hagen 1860.

9. TSV-Damen peilen Sieg an

Nach einer Klatsche wollen die Regionalliga-Basketballerinnen des TSV Hagen 1860 wieder siegen. Am Samstag geht’s gegen den Hürther BC (16.30 Uhr, Altenhagen).

10. Der Nachwuchs am Ball

In der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga dürfen sich sowohl die BBA als auch Phoenix Hagen über Heimspiele freuen: Am Sonntag empfangen erst die Eilper die Metropol Baskets Ruhr (13 Uhr, Otto-Densch-Halle), um 15 Uhr gastieren die Rostock Seawolves in der Sporthalle Altenhagen bei Phoenix.

