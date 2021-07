Deutschland-Achter um Herdecker startet schon Samstag früh

Der Deutschland-Achter um Johannes Weißenfeld aus Herdecke (sitzend mit Kappe) startet bereits am Samstag in den Olympia-Vorlauf.

Herdecke/Tokio. Einen Tag früher als geplant müssen die Herdecker Ruderfreunde für Johannes Weißenfeld nachts aufstehen: Der Olympia-Vorlauf wurde vorverlegt:

Der Deutschland-Achter um den HerdeckerJohannes Weißenfeld muss umplanen: Das Vorlaufrennen bei den Olympischen Spielen in Tokio wurde aufgrund von für Montag erwarteten starken Windverhältnissen um einen Tag auf Samstag vorverlegt. Um zwölf Uhr Ortszeit - also heute früh um fünf Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit - trifft das deutsche Ruder-Flaggschiff auf Australien, die USA und Rumänien. Ursprünglich sollte der Vorlauf in der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit ausgetragen werden.

„Wir müssen es nehmen, wie es ist, und dürfen nicht lange darüber nachdenken. Vielmehr gilt es, dass wir uns auf das Rennen morgen einstellen und das Beste daraus machen“, sagte Trainer Uwe Bender, der das Training am Freitagnachmittag vorausschauend veränderte und verkürzte: „Wir hatten von der Möglichkeit gehört und waren erst sehr überrascht. Dann haben wir aber reagiert, das Training umgestellt und die direkte Wettkampfvorbereitung vorgezogen.“

Starker Wind am Montag

Die Entscheidung begründete der Ruder-Weltverband Fisa damit, dass am Montag starker Wind und starke Böen wahrscheinlich ungleiche und möglicherweise nicht ruderbare Rennbedingungen bedingen können. Der Zeitplan wurde entsprechend angepasst. Während der Rennbeginn am Samstag auf 8 Uhr vorverlegt wurde und die Achter-Rennen der Männer und Frauen vorverlegt wurden, werden alle Rennen vom Montag auf den Sonntag geschoben.

