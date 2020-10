Derby ist für Herdecke und Wengern Richtung weisend

Wetter/Herdecke. In der Kreisliga A2 muss der Tabellenzweite SuS Volmarstein in Hasslinghausen bestehen. Das Derby TSG Herdecke - SC Wengern ist Richtung weisend.

In der Fußball-Kreisliga A2 steht der Tabellenzweite SuS Volmarstein am Sonntag um 15.30 Uhr beim TuS Hasslinghausen vor einer besonderen Herausforderung. Im Richtung weisenden Ruhrtalderby am Bleichstein erwartet die TSG Herdecke um 15 Uhr den SC Wengern.

„Wir wollen natürlich den Schwung vom letzten Sonntag mitnehmen und versuchen, die drei Punkte zu holen“, sagt Volmarsteins Trainer Ralf Gütschow: „Hasslinghausen ist allerdings auch ein unbequemer Gegner, der über viel Qualität in der Offensive verfügt, das belegen die vier Tore in Wengern erneut.“ Fehlen werden ihm weiterhin Neuzugang Domenico Stumpo, Moritz Hebestreit und Marvin Pozuelo, zudem stehen hinter dem Einsatz von Tufan Özdil und Sebastian Lummel noch Fragezeichen. „Wenn beide ausfallen, wäre das natürlich fatal“, so Gütschow, „am Ziel ändert das aber zunächst nichts.“

Wengeraner gegen Ex-Klub

Am Bleichstein treten mit TSG Herdecke und SC Wengern zwei Teams gegeneinander an, die zuletzt deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückblieben. Nach jeweils deutlichen Niederlagen wollten beide Trainer über Fehler und Einstellung ihrer Mannschaft in der Trainingswoche sprechen. „Wir wollen jetzt unbedingt wieder einmal gewinnen“, gibt TSG-Trainer Marcel Brandenstein das Ziel klar vor. Es werde „garantiert ein emotional aufgeladenes Spiel“, weil ja mittlerweile auch einige ehemalige Herdecker - etwa Giemsa, Chhan und Mustafa - in Wengern spielen. „Ich habe viele Spiele von Wengern gesehen und werde entsprechend versuchen, unsere Mannschaft auf einen hochmotivierten Gegner einzustellen“, so Brandenstein. „Wir wissen aber auch um unsere Qualitäten, die wir dieses Mal konkreter einbringen müssen.“

Auch SC-Trainer Benjamin Knoche erwartet ein kampfbetontes Spiel. „Nach einer Woche mit vielen Gesprächen erwarte ich jetzt eine deutliche Leistungssteigerung, also eine Reaktion auf die sehr schlechte Leistung gegen Hasslinghausen“, so Knoche.

Auswärts bei der TSG Sprockhövel II tritt um 15 Uhr der TuS Esborn an, der die beiden ersten Saisonspiele gewann, dann aber gegen Linderhausen und in Volmarstein unterlag. Mit Rocco Tursi und Marco Solmecke fallen zwei Defensivspieler aus. Auf dem Harkortberg unternimmt Aufsteiger FC Wetter II den nächsten Anlauf auf den ersten Saisonsieg, Gegner ist ab 12.30 Uhr SW Silschede.