Debatte um Dauerkarten: 2285 Zuschauer bei Phoenix-Heimspiel

Die Diskussion gab es im Vorfeld. Die Diskussion gab es im Internet. Die Diskussion gab es in der Halle. Letztlich aber waren es die Phoenix-Fans in Summe selbst, die die Antwort auf die Debatte rund um die Dauerkarten gaben. 2285 Zuschauer waren gekommen. Der Fanclub Tornados auf dem Heuboden gab den Takt vor. Und die Halle feuerte an bis zum Ende.

Und trotzdem: Zumindest bei den Tornados bleibt ein kleiner Beigeschmack. Bereits im Fan-Heft, das zu jedem Heimspiel erscheint, machten die Tornados ihrem Ärger und ihrer Enttäuschung darüber Luft, dass die Dauerkarteninhaber lediglich zehn Prozent Nachlass auf die Tickets bekommen hatten.

Tornados ärgern sich über Regelung

Die mussten alle Stammgäste deshalb zusätzlich erwerben, weil die Nürnberg Falcon, eigentlich am Ende der Saison 2018/19 regulärer Aufsteiger aus der Pro A in die erste Bundesliga, die Lizenz nicht erhalten hatten und kurzfristig wieder in Liga zwei rückten. Da waren die Tickets für 15 Heimspiele aber bereits verkauft.

„Das ist ein schwierige Thema“, erklärte Dominik Niegel von den Tornados schon vor der Partie. „Dass Phoenix ein Heimspiel nicht kostenlos anbieten kann, ist klar. Aber zumindest den üblichen Nachlass, der zwischen 20 und 25 Prozent liegt, hätten wir uns gewünscht.“

„Es ist ja für den guten Zweck“

Immerhin: Man habe den Ärger „sachlich“ gegenüber dem Verein kommuniziert und die Zusage erhalten, dass dieser in ähnlicher Situation anders handeln wolle. „Wann das aber sein wird – das steht ja in den Sternen.“

Verständnis für den Ärger der Stehplatz-Fans zeigte Ulrich Quick, selbst Inhaber einer Dauerkarte: „Dass Schüler und Studenten nicht begeistert sind, kann ich nachvollziehen. Ich selbst habe einfach gezahlt“, sagt er und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Es ist ja für den guten Zweck.“

Unschöne Kommentare im Netz

Ähnlich sehen das auch Earl Rose („Ich mecker nie“) und Lothar Hasenpusch, der seit 50 Jahren in die Ischelandhalle kommt. „Wer in die erste Liga will, braucht jeden Cent. Zusätzliche Spiele bedeuten eben auch eine zusätzliche Belastung. Das gilt ja besonders für die Auswärtsfahrt nach Nürnberg, die so nicht eingeplant war. Was ich im Internet zum Teil zu diesem Thema gelesen habe, war nicht schön.“

Erfreut über die gute Resonanz trotz aller Diskussionen zeigte sich auch Wolfgang Röspel, Vorsitzender des Phoenix-Aufsichtsrats: „Natürlich haben wir die Debatten wahrgenommen. Aber letztlich sind wir wirtschaftlich auf diese Einnahmen angewiesen.“